https://ria.ru/20230111/spilberg-1844026039.html
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы" - РИА Новости, 11.01.2023
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"
Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм",... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:29
2023-01-11T07:29
2023-01-11T07:29
культура
стивен спилберг
джеймс кэмерон
баз лурман (марк лурман)
лос-анджелес
ассоциация иностранной прессы голливуда
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", 80-ая церемония вручения награды проходит во вторник в Лос-Анджелесе. В числе претендентов на награду в главной категории также были представлены "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране. HFPA объединяет более ста журналистов и фотографов из более чем пяти десятков стран.
https://ria.ru/20220207/lynch-1771419370.html
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стивен спилберг, джеймс кэмерон, баз лурман (марк лурман), лос-анджелес, ассоциация иностранной прессы голливуда
Культура, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Баз Лурман (Марк Лурман), Лос-Анджелес, Ассоциация иностранной прессы Голливуда
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"
"Фабельманы" Спилберга завоевали награду "Золотой глобус" как лучший драматический фильм