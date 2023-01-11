https://ria.ru/20230111/spilberg-1844026039.html

Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"

Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы" - РИА Новости, 11.01.2023

Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"

Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм",... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T07:29

2023-01-11T07:29

2023-01-11T07:29

культура

стивен спилберг

джеймс кэмерон

баз лурман (марк лурман)

лос-анджелес

ассоциация иностранной прессы голливуда

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", 80-ая церемония вручения награды проходит во вторник в Лос-Анджелесе. В числе претендентов на награду в главной категории также были представлены "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране. HFPA объединяет более ста журналистов и фотографов из более чем пяти десятков стран.

https://ria.ru/20220207/lynch-1771419370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стивен спилберг, джеймс кэмерон, баз лурман (марк лурман), лос-анджелес, ассоциация иностранной прессы голливуда