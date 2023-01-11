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Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы" - РИА Новости, 11.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/spilberg-1844026039.html
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы" - РИА Новости, 11.01.2023
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"
Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм",... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:29
2023-01-11T07:29
культура
стивен спилберг
джеймс кэмерон
баз лурман (марк лурман)
лос-анджелес
ассоциация иностранной прессы голливуда
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", 80-ая церемония вручения награды проходит во вторник в Лос-Анджелесе. В числе претендентов на награду в главной категории также были представлены "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране. HFPA объединяет более ста журналистов и фотографов из более чем пяти десятков стран.
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стивен спилберг, джеймс кэмерон, баз лурман (марк лурман), лос-анджелес, ассоциация иностранной прессы голливуда
Культура, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Баз Лурман (Марк Лурман), Лос-Анджелес, Ассоциация иностранной прессы Голливуда
07:29 11.01.2023
 
Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Фабельманы"

"Фабельманы" Спилберга завоевали награду "Золотой глобус" как лучший драматический фильм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Стивен Спилберг
Режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Стивен Спилберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Картина "Фабельманы" Стивена Спилберга завоевала награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", 80-ая церемония вручения награды проходит во вторник в Лос-Анджелесе.
В числе претендентов на награду в главной категории также были представлены "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.
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Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране. HFPA объединяет более ста журналистов и фотографов из более чем пяти десятков стран.
 
КультураСтивен СпилбергДжеймс КэмеронБаз Лурман (Марк Лурман)Лос-АнджелесАссоциация иностранной прессы Голливуда
 
 
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