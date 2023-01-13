https://ria.ru/20230113/mikhalkov-1844575157.html

В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 13.01.2023

В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:30

2023-01-13T11:30

2023-01-13T17:10

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице. "Он в реанимации", — сказал представитель медучреждения. Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В минувший вторник, 10 января, он сам написал в Telegram, что пока проходит обследование и получает необходимое лечение. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Снял множество художественных фильмов, в том числе "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник", как актер сыграл десятки ролей. Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.

https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, никита михалков, москва, россия