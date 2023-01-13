11:30 13.01.2023 (обновлено: 17:10 13.01.2023)
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
Никита Михалков остается в больнице в отделении реанимации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий Никита Михалков
Кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий Никита Михалков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице.
"Он в реанимации", — сказал представитель медучреждения.
Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В минувший вторник, 10 января, он сам написал в Telegram, что пока проходит обследование и получает необходимое лечение.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Снял множество художественных фильмов, в том числе "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник", как актер сыграл десятки ролей. Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.
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