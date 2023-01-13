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В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 13.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230113/mikhalkov-1844575157.html
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова - РИА Новости, 13.01.2023
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:30
2023-01-13T17:10
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здоровье - общество
никита михалков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице. "Он в реанимации", — сказал представитель медучреждения. Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В минувший вторник, 10 января, он сам написал в Telegram, что пока проходит обследование и получает необходимое лечение. Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Снял множество художественных фильмов, в том числе "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник", как актер сыграл десятки ролей. Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.
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новости культуры, здоровье - общество, никита михалков, москва, россия
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Никита Михалков, Москва, Россия
11:30 13.01.2023 (обновлено: 17:10 13.01.2023)
 
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

Никита Михалков остается в больнице в отделении реанимации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий Никита Михалков
Кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице.
"Он в реанимации", — сказал представитель медучреждения.
Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. В минувший вторник, 10 января, он сам написал в Telegram, что пока проходит обследование и получает необходимое лечение.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Снял множество художественных фильмов, в том числе "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник", как актер сыграл десятки ролей. Возглавляет Союз кинематографистов России и Московский международный кинофестиваль.
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:41Культура
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает
 
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