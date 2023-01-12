https://ria.ru/20230112/warhols-1844086979.html

Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены

Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены - РИА Новости, 12.01.2023

Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены

Осужденного за торговлю поддельными картинами Уорхола Брайана Уолша арестовали после пропажи его жены Аны, пишет Artnews со ссылкой на New York Post и Fox News. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:55

2023-01-12T10:55

2023-01-12T10:55

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Осужденного за торговлю поддельными картинами Уорхола Брайана Уолша арестовали после пропажи его жены Аны, пишет Artnews со ссылкой на New York Post и Fox News. Следователи нашли следы крови в подвале дома семьи и поврежденный нож, на котором также есть немного крови. Они установили, что Уолш нарушил условия по судебному делу и отправился в магазин, где купил чистящие средства на 450 долларов. Также он якобы набирал в поисковой системе в интернете запрос "как избавиться от тела женщины весом 115 фунтов". У Уолшей трое маленьких сыновей. В 2016 году Брайан продал две картины на интернет-платформе, которые, по его словам, входили в серию "Shadows" ("Тени") Энди Уорхола. Низкую стоимость лотов Уолш объяснял финансовыми трудностями. Работы приобрела за 80 тысяч долларов Revolver Gallery, специализирующаяся на творчестве художника. Уже после сделки сотрудники выяснили, что на полотнах нет соответствующих знаков, подтверждающих подлинность. К тому же полученные ими экземпляры отличались от тех, что были изображены на фото, выставленных Уолшем в Сети. В галерее потребовали вернуть деньги. Уолш извинился и отдал 30 тысяч долларов. Сотрудники заведения привлекли к делу ФБР. Выяснилось, что у Уолша были, вероятно, подлинные работы Уорхола. Он забрал их у своего друга из Южной Кореи. Брайан пообещал знакомому продать их по хорошей цене. Однако не выходил с ним на связь после того, как ввез картины на территорию США. Возможно, на интернет-площадке Уолш выставил фото этих картин, а продал подделки. Приговор по делу еще не озвучен. Вероятно, это связано с еще одним кейсом. Уолша подозревают в уничтожении завещания отца и присвоении его имущества.

https://ria.ru/20230111/iskusstvo-1843956986.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, происшествия, энди уорхол (андрей вархола)