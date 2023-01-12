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Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230112/warhols-1844086979.html
Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены
Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены - РИА Новости, 12.01.2023
Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены
Осужденного за торговлю поддельными картинами Уорхола Брайана Уолша арестовали после пропажи его жены Аны, пишет Artnews со ссылкой на New York Post и Fox News. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T10:55
2023-01-12T10:55
культура
новости культуры
искусство
происшествия
энди уорхол (андрей вархола)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Осужденного за торговлю поддельными картинами Уорхола Брайана Уолша арестовали после пропажи его жены Аны, пишет Artnews со ссылкой на New York Post и Fox News. Следователи нашли следы крови в подвале дома семьи и поврежденный нож, на котором также есть немного крови. Они установили, что Уолш нарушил условия по судебному делу и отправился в магазин, где купил чистящие средства на 450 долларов. Также он якобы набирал в поисковой системе в интернете запрос "как избавиться от тела женщины весом 115 фунтов". У Уолшей трое маленьких сыновей. В 2016 году Брайан продал две картины на интернет-платформе, которые, по его словам, входили в серию "Shadows" ("Тени") Энди Уорхола. Низкую стоимость лотов Уолш объяснял финансовыми трудностями. Работы приобрела за 80 тысяч долларов Revolver Gallery, специализирующаяся на творчестве художника. Уже после сделки сотрудники выяснили, что на полотнах нет соответствующих знаков, подтверждающих подлинность. К тому же полученные ими экземпляры отличались от тех, что были изображены на фото, выставленных Уолшем в Сети. В галерее потребовали вернуть деньги. Уолш извинился и отдал 30 тысяч долларов. Сотрудники заведения привлекли к делу ФБР. Выяснилось, что у Уолша были, вероятно, подлинные работы Уорхола. Он забрал их у своего друга из Южной Кореи. Брайан пообещал знакомому продать их по хорошей цене. Однако не выходил с ним на связь после того, как ввез картины на территорию США. Возможно, на интернет-площадке Уолш выставил фото этих картин, а продал подделки. Приговор по делу еще не озвучен. Вероятно, это связано с еще одним кейсом. Уолша подозревают в уничтожении завещания отца и присвоении его имущества.
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новости культуры, искусство, происшествия, энди уорхол (андрей вархола)
Культура, Новости культуры, Искусство, Происшествия, Энди Уорхол (Андрей Вархола)
10:55 12.01.2023
 
Осужденного за торговлю подделками Уорхола подозревают и в убийстве жены

Осужденного за торговлю подделками Уорхола Брайана Уолша арестовали после пропажи его жены

© Фото из материалов судаОдна из картин, проданная Брайаном Уолшем галерее Revolver
Одна из картин, проданная Брайаном Уолшем галерее Revolver
© Фото из материалов суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Осужденного за торговлю поддельными картинами Уорхола Брайана Уолша арестовали после пропажи его жены Аны, пишет Artnews со ссылкой на New York Post и Fox News.
Следователи нашли следы крови в подвале дома семьи и поврежденный нож, на котором также есть немного крови. Они установили, что Уолш нарушил условия по судебному делу и отправился в магазин, где купил чистящие средства на 450 долларов. Также он якобы набирал в поисковой системе в интернете запрос "как избавиться от тела женщины весом 115 фунтов".
У Уолшей трое маленьких сыновей.
В 2016 году Брайан продал две картины на интернет-платформе, которые, по его словам, входили в серию "Shadows" ("Тени") Энди Уорхола. Низкую стоимость лотов Уолш объяснял финансовыми трудностями.
Работы приобрела за 80 тысяч долларов Revolver Gallery, специализирующаяся на творчестве художника. Уже после сделки сотрудники выяснили, что на полотнах нет соответствующих знаков, подтверждающих подлинность. К тому же полученные ими экземпляры отличались от тех, что были изображены на фото, выставленных Уолшем в Сети.
В галерее потребовали вернуть деньги. Уолш извинился и отдал 30 тысяч долларов. Сотрудники заведения привлекли к делу ФБР.
Выяснилось, что у Уолша были, вероятно, подлинные работы Уорхола. Он забрал их у своего друга из Южной Кореи. Брайан пообещал знакомому продать их по хорошей цене. Однако не выходил с ним на связь после того, как ввез картины на территорию США. Возможно, на интернет-площадке Уолш выставил фото этих картин, а продал подделки.
Приговор по делу еще не озвучен. Вероятно, это связано с еще одним кейсом. Уолша подозревают в уничтожении завещания отца и присвоении его имущества.
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