https://ria.ru/20230109/cheburashka-1843603156.html
"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате
"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате - РИА Новости, 09.01.2023
"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате
Общие сборы фильма "Чебурашка" достигли 3 008 152 083 рублей в российском прокате (к 15:08 по мск на 9 января), следует из данных на сайте Единой федеральной... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:19
2023-01-09T15:19
2023-01-09T15:19
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федор добронравов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Общие сборы фильма "Чебурашка" достигли 3 008 152 083 рублей в российском прокате (к 15:08 по мск на 9 января), следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Первый миллиард лента заработала всего за три дня со старта проката с учетом предпродаж на 4 января. В кино она вышла 1 января. В новой версии истории о культовом персонаже Чебурашка уже не плюшевая игрушка, а настоящий зверек. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
https://ria.ru/20230109/prokat-1843593998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , чебурашка, сергей гармаш, федор добронравов
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Чебурашка, Сергей Гармаш, Федор Добронравов
"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате
ЕАИС: "Чебурашка" собрал 3 008 152 083 в российском прокате