https://ria.ru/20230109/cheburashka-1843603156.html

"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате

"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате - РИА Новости, 09.01.2023

"Чебурашка" собрал более трех миллиардов в российском прокате

Общие сборы фильма "Чебурашка" достигли 3 008 152 083 рублей в российском прокате (к 15:08 по мск на 9 января), следует из данных на сайте Единой федеральной... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:19

2023-01-09T15:19

2023-01-09T15:19

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чебурашка

сергей гармаш

федор добронравов

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Общие сборы фильма "Чебурашка" достигли 3 008 152 083 рублей в российском прокате (к 15:08 по мск на 9 января), следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Первый миллиард лента заработала всего за три дня со старта проката с учетом предпродаж на 4 января. В кино она вышла 1 января. В новой версии истории о культовом персонаже Чебурашка уже не плюшевая игрушка, а настоящий зверек. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

https://ria.ru/20230109/prokat-1843593998.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , чебурашка, сергей гармаш, федор добронравов