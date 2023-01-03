https://ria.ru/20230103/cheburashka-1842979023.html

"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей

"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей - РИА Новости, 03.01.2023

"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей

Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T20:08

2023-01-03T20:08

2023-01-03T20:08

культура

чебурашка

дмитрий дьяченко

сергей гармаш

сочи

кисловодск

пятигорск

кино

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм вышел в прокат 1 января. Его производственный бюджет составляет 850 миллионов рублей. "Общие сборы: 1 063 672 029 рублей", - указано на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 225 миллионов рублей, а за первый уикенд - 982 миллиона рублей. Предпродажи на 4 января составляют 85,8 миллиона рублей. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

https://ria.ru/20221228/cheburashka-1841971311.html

сочи

кисловодск

пятигорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, сочи, кисловодск, пятигорск, кино