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"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей - РИА Новости, 03.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230103/cheburashka-1842979023.html
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей - РИА Новости, 03.01.2023
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей
Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T20:08
2023-01-03T20:08
культура
чебурашка
дмитрий дьяченко
сергей гармаш
сочи
кисловодск
пятигорск
кино
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм вышел в прокат 1 января. Его производственный бюджет составляет 850 миллионов рублей. "Общие сборы: 1 063 672 029 рублей", - указано на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 225 миллионов рублей, а за первый уикенд - 982 миллиона рублей. Предпродажи на 4 января составляют 85,8 миллиона рублей. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
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чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, сочи, кисловодск, пятигорск, кино
Культура, Чебурашка, Дмитрий Дьяченко, Сергей Гармаш, Сочи, Кисловодск, Пятигорск, кино
20:08 03.01.2023
 
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей

"Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Чебурашка"
Премьера фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьера фильма "Чебурашка". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС.
Фильм вышел в прокат 1 января. Его производственный бюджет составляет 850 миллионов рублей.
"Общие сборы: 1 063 672 029 рублей", - указано на сайте ЕАИС.
В день премьеры фильм собрал 225 миллионов рублей, а за первый уикенд - 982 миллиона рублей. Предпродажи на 4 января составляют 85,8 миллиона рублей.
По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
Чебурашка - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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КультураЧебурашкаДмитрий ДьяченкоСергей ГармашСочиКисловодскПятигорсккино
 
 
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