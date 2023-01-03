https://ria.ru/20230103/cheburashka-1842979023.html
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей - РИА Новости, 03.01.2023
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей
Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T20:08
2023-01-03T20:08
2023-01-03T20:08
культура
чебурашка
дмитрий дьяченко
сергей гармаш
сочи
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кино
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Фильм "Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января, свидетельствует информационная система сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм вышел в прокат 1 января. Его производственный бюджет составляет 850 миллионов рублей. "Общие сборы: 1 063 672 029 рублей", - указано на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 225 миллионов рублей, а за первый уикенд - 982 миллиона рублей. Предпродажи на 4 января составляют 85,8 миллиона рублей. По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, сочи, кисловодск, пятигорск, кино
Культура, Чебурашка, Дмитрий Дьяченко, Сергей Гармаш, Сочи, Кисловодск, Пятигорск, кино
"Чебурашка" за три дня проката заработал миллиард рублей
"Чебурашка" заработал миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж