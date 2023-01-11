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Остин Батлер завоевал "Золотой глобус" за роль Элвиса Пресли
Остин Батлер завоевал "Золотой глобус" за роль Элвиса Пресли - РИА Новости, 11.01.2023
Остин Батлер завоевал "Золотой глобус" за роль Элвиса Пресли
Остин Батлер завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драме" за роль Элвиса Пресли в одноименной картине, 80-я церемония вручения награды проходит... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:37
2023-01-11T05:37
2023-01-11T05:47
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Остин Батлер завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драме" за роль Элвиса Пресли в одноименной картине, 80-я церемония вручения награды проходит во вторник в Лос-Анджелесе и транслируется на канале NBC. За награду в этой категории также боролись Брендан Фрейзер – за фильм "Кит", Хью Джекман – за ленту "Сын", а также Билл Най ("Жить") и Джереми Поуп ("Проверка"). Награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии" получил Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"). Также на эту награду были номинированы мексиканский актер Диего Калва Эрнандес ("Вавилон"), британец Дэниел Крейг ("Достать ножи"), Адам Драйвер ("Белый шум") и Рэйф Файнс ("Меню").
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элвис пресли, хью джекман, колин фаррелл, лос-анджелес, nbc
Культура, Элвис Пресли, Хью Джекман, Колин Фаррелл, Лос-Анджелес, NBC
05:37 11.01.2023 (обновлено: 05:47 11.01.2023)
Остин Батлер завоевал "Золотой глобус" за роль Элвиса Пресли
Батлер завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драме" за роль Элвиса Пресли