https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843871596.html

У "Чебурашки" может появиться продолжение

У "Чебурашки" может появиться продолжение - РИА Новости, 10.01.2023

У "Чебурашки" может появиться продолжение

У "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко может появиться продолжение. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:24

2023-01-10T14:24

2023-01-10T14:24

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко может появиться продолжение. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк.По словам продюсера, команде, работавшей над лентой, "удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории". "Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. "Чебурашка" получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников", — говорит продюсер. "Чебурашка" побил рекорд "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Премьера фильма Дьяченко состоялась 1 января.

https://ria.ru/20230109/prokat-1843593998.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть