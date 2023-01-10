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У "Чебурашки" может появиться продолжение - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843871596.html
У "Чебурашки" может появиться продолжение
У "Чебурашки" может появиться продолжение - РИА Новости, 10.01.2023
У "Чебурашки" может появиться продолжение
У "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко может появиться продолжение. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:24
2023-01-10T14:24
культура
новости культуры
кино и сериалы
чебурашка
что посмотреть
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко может появиться продолжение. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк.По словам продюсера, команде, работавшей над лентой, "удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории". "Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. "Чебурашка" получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников", — говорит продюсер. "Чебурашка" побил рекорд "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Премьера фильма Дьяченко состоялась 1 января.
https://ria.ru/20230109/prokat-1843593998.html
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новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка, что посмотреть
14:24 10.01.2023
 
У "Чебурашки" может появиться продолжение

Продюсер Алексей Троцюк: у "Чебурашки" может появиться продолжение

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко может появиться продолжение. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Троцюк.
"Да, конечно, такие планы есть, мы очень многому научились на этом релизе, но пока ни о чем конкретно сказать не можем", — уточнил он.
По словам продюсера, команде, работавшей над лентой, "удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории".
"Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. "Чебурашка" получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников", — говорит продюсер.
"Чебурашка" побил рекорд "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Премьера фильма Дьяченко состоялась 1 января.
Кадр из фильма Чебурашка
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