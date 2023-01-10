https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843815366.html
"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом
"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом - РИА Новости, 10.01.2023
"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм "Чебурашка" стал самой кассовой российской картиной в истории отечественного проката, следует из данных Единой федеральной автоматизированной... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:06
2023-01-10T10:06
2023-01-10T12:49
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Комедийный фильм "Чебурашка" стал самой кассовой российской картиной в истории отечественного проката, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).С момента начала показа в России 1 января 2023 года "Чебурашка" заработал 3 082 245 827 рублей и обогнал по сборам фильм Клима Шипенко "Холоп", который набрал 3 082 031 790 рублей.Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
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дмитрий дьяченко, клим шипенко, сергей гармаш, россия, культура, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Дмитрий Дьяченко, Клим Шипенко, Сергей Гармаш, Россия, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Культура
10:06 10.01.2023 (обновлено: 12:49 10.01.2023)
"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом
Новый "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката