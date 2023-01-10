https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843922810.html
Михалков рассказал о своем состоянии
Михалков рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 10.01.2023
Михалков рассказал о своем состоянии
Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:34
2023-01-10T15:34
2023-01-10T16:09
культура
никита михалков
новости культуры
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии.Михалков добавил, что благодарен каждому за поддержку, и призвал узнавать новости о своем состоянии из официального Telegram-канала.Режиссера госпитализировали с гриппом 5 января.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843875773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита михалков, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Никита Михалков, Новости культуры, Здоровье - Общество
15:34 10.01.2023 (обновлено: 16:09 10.01.2023)
Михалков рассказал о своем состоянии
Михалков сообщил, что продолжает проходить обследования и лечение в больнице