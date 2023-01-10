https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843922810.html

Михалков рассказал о своем состоянии

Михалков рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 10.01.2023

Михалков рассказал о своем состоянии

Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:34

2023-01-10T15:34

2023-01-10T16:09

культура

никита михалков

новости культуры

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии.Михалков добавил, что благодарен каждому за поддержку, и призвал узнавать новости о своем состоянии из официального Telegram-канала.Режиссера госпитализировали с гриппом 5 января.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.

https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843875773.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никита михалков, новости культуры, здоровье - общество