Рейтинг@Mail.ru
Михалков рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843922810.html
Михалков рассказал о своем состоянии
Михалков рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 10.01.2023
Михалков рассказал о своем состоянии
Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:34
2023-01-10T16:09
культура
никита михалков
новости культуры
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fab807f6544b9f6f7b4949dd827dd92.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии.Михалков добавил, что благодарен каждому за поддержку, и призвал узнавать новости о своем состоянии из официального Telegram-канала.Режиссера госпитализировали с гриппом 5 января.Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843875773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/96/1551109646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5889c11b0b81cdbc4cc92e99d9644b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита михалков, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Никита Михалков, Новости культуры, Здоровье - Общество
15:34 10.01.2023 (обновлено: 16:09 10.01.2023)
 
Михалков рассказал о своем состоянии

Михалков сообщил, что продолжает проходить обследования и лечение в больнице

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков сообщил в Telegram о своем состоянии.
"Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", — написал он.
Михалков добавил, что благодарен каждому за поддержку, и призвал узнавать новости о своем состоянии из официального Telegram-канала.
Режиссера госпитализировали с гриппом 5 января.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков — режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 13:05
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления
 
КультураНикита МихалковНовости культурыЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала