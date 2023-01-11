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Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/krasko-1844103983.html
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста - РИА Новости, 11.01.2023
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии госпитализированного артиста в интервью Teleprogramma.pro. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:38
2023-01-11T14:38
культура
новости культуры
театр
знаменитости
иван краско
инсульт
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии госпитализированного артиста в интервью Teleprogramma.pro.Иван Иванович оказался в госпитале 6 января. Было подозрение на инсульт, и оно, как Смородинов рассказывал РИА Новости ранее, подтвердились.92-летний Краско — актер театра и кино, народный артист России. Зрители знают его по фильмам "Балтийское небо", "Афганский излом", "Белый флюгер", "Сержант милиции", "Тарас Бульба".
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новости культуры, театр, знаменитости, иван краско, инсульт
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Иван Краско, Инсульт
14:38 11.01.2023
 
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста

Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного с инсультом артиста

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии госпитализированного артиста в интервью Teleprogramma.pro.
"У него отнималась рука, нога. Потом ему стало хуже, появилась слабость, и его госпитализировали по скорой в Елизаветинскую больницу. Пару дней он находился в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату. Ему ставят капельницы, делают уколы. Пока он останется в больнице под наблюдением врачей", — говорит Смородинов.
Иван Иванович оказался в госпитале 6 января. Было подозрение на инсульт, и оно, как Смородинов рассказывал РИА Новости ранее, подтвердились.
92-летний Краско — актер театра и кино, народный артист России. Зрители знают его по фильмам "Балтийское небо", "Афганский излом", "Белый флюгер", "Сержант милиции", "Тарас Бульба".
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КультураНовости культурыТеатрЗнаменитостиИван КраскоИнсульт
 
 
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