Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста

"У него отнималась рука, нога. Потом ему стало хуже, появилась слабость, и его госпитализировали по скорой в Елизаветинскую больницу. Пару дней он находился в реанимации, сейчас его перевели в обычную палату. Ему ставят капельницы, делают уколы. Пока он останется в больнице под наблюдением врачей", — говорит Смородинов.