https://ria.ru/20230111/krasko-1844103983.html
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста - РИА Новости, 11.01.2023
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии госпитализированного артиста в интервью Teleprogramma.pro. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:38
2023-01-11T14:38
2023-01-11T14:38
культура
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театр
знаменитости
иван краско
инсульт
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии госпитализированного артиста в интервью Teleprogramma.pro.Иван Иванович оказался в госпитале 6 января. Было подозрение на инсульт, и оно, как Смородинов рассказывал РИА Новости ранее, подтвердились.92-летний Краско — актер театра и кино, народный артист России. Зрители знают его по фильмам "Балтийское небо", "Афганский излом", "Белый флюгер", "Сержант милиции", "Тарас Бульба".
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, знаменитости, иван краско, инсульт
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Иван Краско, Инсульт
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Директор Краско рассказал о самочувствии госпитализированного с инсультом артиста