https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости - РИА Новости, 13.01.2023
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:05
2023-01-13T04:05
2023-01-13T04:05
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, пишет Artnet. Выяснилось, что в нем пять текстильных мешочков с мелкими фрагментами костей, часть шелкового шнура и кусочек пчелиного воска. Предположительно, это кулон — филактерий. В таких артефактах хранятся реликвии. Считалось, что они оберегают. В Средние века их использовали как часть алтаря или носили на себе.Религиозная функция может объяснить, почему в кулоне хранились кости. Но команда LEIZA не спешит делать вывод, так как не может сказать принадлежат ли останки святому, и если да, то какому. Специалисты воспользовались современными технологиями, чтобы не вскрывать артефакт вручную. Кулон был обнаружен в 2008 году в мусорной яме времен Средних веков в районе Старого города в Майнце. Артефакт сделан из меди. И по форме напоминает четырехлистник. На нем изображены Иисус, Дева Мария, ученики и святые. Находка датируется XII веком.
https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, германия
Культура, Новости культуры, Археология, Германия
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
Ученые использовали нейтроны, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, и нашли кости
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, пишет Artnet.
Выяснилось, что в нем пять текстильных мешочков с мелкими фрагментами костей, часть шелкового шнура и кусочек пчелиного воска.
Предположительно, это кулон — филактерий. В таких артефактах хранятся реликвии. Считалось, что они оберегают. В Средние века их использовали как часть алтаря или носили на себе.
Религиозная функция может объяснить, почему в кулоне хранились кости. Но команда LEIZA не спешит делать вывод, так как не может сказать принадлежат ли останки святому, и если да, то какому.
Специалисты воспользовались современными технологиями, чтобы не вскрывать артефакт вручную.
"Века коррозии сильно повредили его, в особенности замок. Открыть кулон означало бы уничтожить его без надежды на починку", — объясняет Матиас Хайнцель, реставратор из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA).
Кулон был обнаружен в 2008 году в мусорной яме времен Средних веков в районе Старого города в Майнце. Артефакт сделан из меди. И по форме напоминает четырехлистник. На нем изображены Иисус, Дева Мария, ученики и святые. Находка датируется XII веком.