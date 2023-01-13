https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html

Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости

Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости - РИА Новости, 13.01.2023

Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости

Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:05

2023-01-13T04:05

2023-01-13T04:05

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, пишет Artnet. Выяснилось, что в нем пять текстильных мешочков с мелкими фрагментами костей, часть шелкового шнура и кусочек пчелиного воска. Предположительно, это кулон — филактерий. В таких артефактах хранятся реликвии. Считалось, что они оберегают. В Средние века их использовали как часть алтаря или носили на себе.Религиозная функция может объяснить, почему в кулоне хранились кости. Но команда LEIZA не спешит делать вывод, так как не может сказать принадлежат ли останки святому, и если да, то какому. Специалисты воспользовались современными технологиями, чтобы не вскрывать артефакт вручную. Кулон был обнаружен в 2008 году в мусорной яме времен Средних веков в районе Старого города в Майнце. Артефакт сделан из меди. И по форме напоминает четырехлистник. На нем изображены Иисус, Дева Мария, ученики и святые. Находка датируется XII веком.

https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html

германия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, германия