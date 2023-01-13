Рейтинг@Mail.ru
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости - РИА Новости, 13.01.2023
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:05
2023-01-13T04:05
культура
новости культуры
археология
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844312556_139:0:2048:1074_1920x0_80_0_0_cdd9fa9b73d0d94b7921e3ebb3271f32.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, пишет Artnet. Выяснилось, что в нем пять текстильных мешочков с мелкими фрагментами костей, часть шелкового шнура и кусочек пчелиного воска. Предположительно, это кулон — филактерий. В таких артефактах хранятся реликвии. Считалось, что они оберегают. В Средние века их использовали как часть алтаря или носили на себе.Религиозная функция может объяснить, почему в кулоне хранились кости. Но команда LEIZA не спешит делать вывод, так как не может сказать принадлежат ли останки святому, и если да, то какому. Специалисты воспользовались современными технологиями, чтобы не вскрывать артефакт вручную. Кулон был обнаружен в 2008 году в мусорной яме времен Средних веков в районе Старого города в Майнце. Артефакт сделан из меди. И по форме напоминает четырехлистник. На нем изображены Иисус, Дева Мария, ученики и святые. Находка датируется XII веком.
https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844312556_616:0:2048:1074_1920x0_80_0_0_a59b20b81e076d27fbc86c30486edb43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, германия
Культура, Новости культуры, Археология, Германия
04:05 13.01.2023
 
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости

Ученые использовали нейтроны, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, и нашли кости

© Фото : Sabine Steidl / LEIZAВосстановленный средневековый кулон, найденный в 2008 в районе города Майнца, Германия
Восстановленный средневековый кулон, найденный в 2008 в районе города Майнца, Германия - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Sabine Steidl / LEIZA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) и Мюнхенского технического университета (TUM) использовали нейтронную томографию и радиографию, чтобы заглянуть внутрь 800-летнего амулета, пишет Artnet.
Выяснилось, что в нем пять текстильных мешочков с мелкими фрагментами костей, часть шелкового шнура и кусочек пчелиного воска.
Предположительно, это кулон — филактерий. В таких артефактах хранятся реликвии. Считалось, что они оберегают. В Средние века их использовали как часть алтаря или носили на себе.
Религиозная функция может объяснить, почему в кулоне хранились кости. Но команда LEIZA не спешит делать вывод, так как не может сказать принадлежат ли останки святому, и если да, то какому.
Специалисты воспользовались современными технологиями, чтобы не вскрывать артефакт вручную.
"Века коррозии сильно повредили его, в особенности замок. Открыть кулон означало бы уничтожить его без надежды на починку", — объясняет Матиас Хайнцель, реставратор из Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA).
Кулон был обнаружен в 2008 году в мусорной яме времен Средних веков в районе Старого города в Майнце. Артефакт сделан из меди. И по форме напоминает четырехлистник. На нем изображены Иисус, Дева Мария, ученики и святые. Находка датируется XII веком.
Храм Пантеона в Риме - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 04:23Культура
Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек
 
КультураНовости культурыАрхеологияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала