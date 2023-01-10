https://ria.ru/20230110/svetlichnaya-1843941284.html
Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы
Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 10.01.2023
Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы
Актриса Светлана Светличная продолжает проходить лечение в одной из московских больниц, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:26
2023-01-10T16:26
2023-01-10T16:26
культура
новости культуры
светлана светличная
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Актриса Светлана Светличная продолжает проходить лечение в одной из московских больниц, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет. 82-летнюю Светличную госпитализировали в ноябре 2022 года из-за плохого самочувствия. "Никакого крайне тяжелого (состояния - ред.) нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это. Восстанавливается после всяких болячек", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, светлана светличная
Культура, Новости культуры, Светлана Светличная
Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы
Актриса Светлана Светличная продолжает лечение в московской больнице
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Актриса Светлана Светличная продолжает проходить лечение в одной из московских больниц, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет.
82-летнюю Светличную госпитализировали в ноябре 2022 года из-за плохого самочувствия.
"Никакого крайне тяжелого (состояния - ред.) нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это. Восстанавливается после всяких болячек", - сказала собеседница агентства.