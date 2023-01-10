https://ria.ru/20230110/svetlichnaya-1843941284.html

Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы

Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 10.01.2023

Родственница Светличной рассказала о состоянии актрисы

Актриса Светлана Светличная продолжает проходить лечение в одной из московских больниц, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:26

2023-01-10T16:26

2023-01-10T16:26

культура

новости культуры

светлана светличная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586413574_0:225:3076:1955_1920x0_80_0_0_1c70642a9967052bca7fc32974ba96c9.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Актриса Светлана Светличная продолжает проходить лечение в одной из московских больниц, ее состояние стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет. 82-летнюю Светличную госпитализировали в ноябре 2022 года из-за плохого самочувствия. "Никакого крайне тяжелого (состояния - ред.) нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это. Восстанавливается после всяких болячек", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, светлана светличная