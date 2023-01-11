https://ria.ru/20230111/zendeya-1844023043.html

Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"

Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория" - РИА Новости, 11.01.2023

Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"

Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T05:51

2023-01-11T05:51

2023-01-11T05:51

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лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. При этом сама актриса не присутствует на церемонии и пропустила вручение награды.

https://ria.ru/20220302/euphoria-1775884100.html

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олимпийские игры, лос-анджелес, nbc