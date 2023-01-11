https://ria.ru/20230111/zendeya-1844023043.html
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория" - РИА Новости, 11.01.2023
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"
Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:51
2023-01-11T05:51
2023-01-11T05:51
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. При этом сама актриса не присутствует на церемонии и пропустила вручение награды.
https://ria.ru/20220302/euphoria-1775884100.html
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олимпийские игры, лос-анджелес, nbc
Культура, Олимпийские игры, Лос-Анджелес, NBC
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"
Актриса Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"