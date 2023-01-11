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Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория" - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230111/zendeya-1844023043.html
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория" - РИА Новости, 11.01.2023
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"
Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T05:51
2023-01-11T05:51
культура
олимпийские игры
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. При этом сама актриса не присутствует на церемонии и пропустила вручение награды.
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олимпийские игры, лос-анджелес, nbc
Культура, Олимпийские игры, Лос-Анджелес, NBC
05:51 11.01.2023
 
Зендея завоевала "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"

Актриса Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория"

© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Зендея
Актриса Зендея - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Актриса Зендея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Зендея завоевала первый "Золотой глобус" за роль в сериале "Эйфория", 80-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.
При этом сама актриса не присутствует на церемонии и пропустила вручение награды.
Кадр из сериала Эйфория
2 марта 2022, 02:12Культура
"Эйфория" стала вторым по популярности сериалом HBO
 
КультураОлимпийские игрыЛос-АнджелесNBC
 
 
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