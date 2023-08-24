https://ria.ru/20230824/niiniste-1891466906.html

Биография Саули Ниинисте

Биография Саули Ниинисте - РИА Новости, 24.08.2023

Биография Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Вяйняме Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö) родился 24 августа 1948 года в городе Сало (Финляндия). РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T01:00

2023-08-24T01:00

2023-08-24T01:00

справки

саули ниинисте

сало

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Президент Финляндии Саули Вяйняме Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö) родился 24 августа 1948 года в городе Сало (Финляндия). В 1974 году получил степень бакалавра права в Университете Турку.В 1974-1975 году был руководителем одного из полицейских отделений в муниципалитете Киско.В 1976-1988 годы работал помощником судьи в апелляционном суде города Турку.В 1978-1988 год также занимался частной адвокатской практикой.В 1977-1992 годах – член городского совета города Сало, в 1989-1992 годах был председателем городского совета.В 1977-1988 годах – член городской администрации города Сало.В 1987 году был впервые избран депутатом парламента от консервативной Национальной коалиционной партии (Kansallinen Kokoomus, НКП).С 1994 года по 2001 год был председателем Национальной коалиционной партии.В 1995 году был назначен министром юстиции, в 1996 году стал министром финансов.С апреля 1995 года по август 2001 года занимал должность заместителя премьер-министра.С 1998 года по 2002 год возглавлял Европейский демократический союз (Euroopan Demokraattisen Unionissa, ЕДС).В 1996-2003 годах – член Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в 1999-2000 годах – председатель Совета управляющих.С 2003 по 2007 год работал вице-президентом Европейского инвестиционного банка в Люксембурге. В 2006 году Саули Ниинисте принял участие в президентских выборах, по итогам второго тура проиграл Тарье Халонен. В 2007 году вернулся в парламент, был спикером парламента в 2007-2011 годах.5 февраля 2012 года Саули Ниинисте был избран 12-м президентом Финляндии. В первом туре голосования его поддержали 37% избирателей, а во втором – 62,6% избирателей. Он стал первым в истории Финляндии кандидатом партии консерваторов, занявшим пост президента. Его победа стала окончанием 30-летнего правления президентов - социал-демократов.28 января 2018 года на президентских выборах был переизбран на второй срок, набрав 62,7% голосов избирателей. Президентство Саули Ниинисте характеризуется преодолением финансово-экономического кризиса и поддержкой хороших отношений с европейскими партнерами. Долгое время сохранялись ровные, стабильно-позитивные отношения с Россией, несмотря на участие Финляндии в санкционной политике Европейского Союза в отношении РФ. До 2022 года контакты лидеров Финляндии и России были достаточно интенсивными: президенты встречались как в ходе личных визитов, так и на коллективных мероприятиях. Также поддерживались телефонные контакты лидеров двух стран. В 2023 году Ниинисте отмечал бесполезность санкционного давления на Россию, заявив, что уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата. В вопросе вступления страны в НАТО Саули Ниинисте заявлял о необходимости учитывать мнение населения. Однако в мае 2022 года на фоне событий на Украине Финляндия решила присоединиться к НАТО, весной 2023 года страна официально стала членом альянса. Саули Ниинисте является почетным доктором ряда университетов, автор книг Viiden vuoden yksinäisyys ("Пять лет одиночества", 2005) и Hiljaisten historia ("Тихая история", 2007).Ниинисте женат вторым браком на финской поэтессе Йенни Хаукио. У него двое детей от первого брака, один ребенок – от второго.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, саули ниинисте, сало