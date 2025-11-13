В Кремле согласились со словами Стубба о диалоге России и Европы

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В России согласны со словами президента Финляндии Александра Стубба о том, что между РФ и Европой рано или поздно будет установлен диалог, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С господином Стуббом можно согласиться. Это не характерное для него заявление. Он, скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ярких милитаристов, но и здесь, наверное, да, нельзя не согласиться. Рано или поздно это придется делать", - сказал Песков журналистам.
Ранее Стубб, комментируя слова бывшего президента республики Саули Ниинистё, заявил, что диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен.
Ниинистё в понедельник заявил, что Европе нужно вести прямой диалог с РФ, следуя примеру президента США Дональда Трампа. Глава финского МИД Элина Валтонен и премьер Петтери Орпо при этом не согласились с его словами и заявили, что время для диалога еще не пришло. Стубб, со своей стороны, отметил, что "в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен".