https://ria.ru/20241101/voyna-1981262478.html

"Срочно уничтожить". Во Франции заговорили о войне после доклада ЕС

"Срочно уничтожить". Во Франции заговорили о войне после доклада ЕС - РИА Новости, 01.11.2024

"Срочно уничтожить". Во Франции заговорили о войне после доклада ЕС

Доклад бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности Евросоюза говорит о подготовке конфедерации к масштабной войне, такое... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:25

2024-11-01T05:25

2024-11-01T05:25

в мире

россия

франция

саули ниинисте

флориан филиппо

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Доклад бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности Евросоюза говорит о подготовке конфедерации к масштабной войне, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил в соцсети X.Ниинисте подготовил документ по заказу переизбранной на второй срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла о намерении превратить Евросоюз из "торгового" в "военный". Предложения экс-президента Финляндии включают дополнительные полномочия Брюсселя в сфере безопасности, закон на случай внешней агрессии и наращивание помощи Украине. Кроме того, в докладе неоднократно упоминается мнимая угроза ЕС со стороны России."Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны", — прокомментировал документ Филиппо.Он обратил внимание на предложение Ниинисте пропагандировать среди европейцев заготовку трехдневных личных запасов на случай чрезвычайно ситуации. По мнению Филиппо, жителей ЕС подначивают к прямому конфликту с Россией, которая подается как одна из главных якобы угроз для Евросоюза."Мы должны срочно выйти из него и уничтожить!" — призвал он.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что никто не поверит в западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на ЕС. Заявление о якобы российской угрозе для Европы не имеют под собой никаких рациональных оснований, подчеркнул он.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241030/filippo-1980858707.html

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981036381.html

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в мире, россия, франция, саули ниинисте, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия