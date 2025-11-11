Рейтинг@Mail.ru
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией
17:42 11.11.2025
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила несогласие со словами бывшего президента страны Саули Ниинистё, заявившего о необходимости прямого... РИА Новости, 11.11.2025
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией

Глава финского МИД Валтонен выступила против диалога с Россией по примеру Трампа

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила несогласие со словами бывшего президента страны Саули Ниинистё, заявившего о необходимости прямого диалога Европы с Россией.
Ниинистё в понедельник заявил, что Европе нужно вести прямой диалог с РФ, следуя примеру президента США Дональда Трампа.
"Я понимаю обеспокоенность Ниинистё тем, что президент США ведет диалог (с РФ - ред.), а мы нет… Конечно, в какой-то момент настанет время для диалога, но тогда нам нужно знать, в чем его цель, и увидеть какой-нибудь свет и от России", - заявила Валтонен, чьи слова приводит телерадиовещатель Yle.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России
28 марта, 05:06
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
