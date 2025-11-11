https://ria.ru/20251111/finlyandiya-2054281404.html
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила несогласие со словами бывшего президента страны Саули Ниинистё, заявившего о необходимости прямого диалога Европы с Россией.
Ниинистё
в понедельник заявил, что Европе
нужно вести прямой диалог с РФ
, следуя примеру президента США Дональда Трампа
.
"Я понимаю обеспокоенность Ниинистё тем, что президент США ведет диалог (с РФ - ред.), а мы нет… Конечно, в какой-то момент настанет время для диалога, но тогда нам нужно знать, в чем его цель, и увидеть какой-нибудь свет и от России", - заявила Валтонен, чьи слова приводит телерадиовещатель Yle.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине
, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.