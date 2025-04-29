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В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа - РИА Новости, 29.04.2025
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14:01 29.04.2025 (обновлено: 14:25 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014051980.html
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа - РИА Новости, 29.04.2025
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа
Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:01:00+03:00
2025-04-29T14:25:00+03:00
в мире
испания
португалия
брюссель
саули ниинисте
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову. "Ранее мы рекомендовали гражданам стран-членов в рамках стратегии готовности к кризисам иметь запас всего необходимого для автономного существования на 72 часа… такие кризисы, как нынешний, показали, что это действительно необходимо", - сказала она. В марте этого года Европейская комиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов. Новая стратеги Еврокомиссии была подготовлена на основе доклада советника главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Саули Ниинистё, который он обнародовал в конце октября прошлого года. В нем Ниинистё указывал, что страны ЕС должны повышать осведомленность и готовность населения к различного рода кризисным ситуациям, все население должно быть готово автономно обеспечивать себя всем необходимым в течение как минимум в течение 72 часов в случае, если нормальное предоставление базовых услуг будет нарушено. С этой целью автор доклада предлагал улучшать осведомленность населения о кризисах и готовности к ним и даже ввести для "укрепления европейской культуры безопасности" специальный День готовности ЕС. Среди угроз жителям стран ЕС в докладе назывались, в основном, экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, пандемии, масштабные отключения электричества, глобальные кибератаки "и даже вооруженная агрессия". При этом в докладе были приведены данные, согласно которым 95% населения стран Евросоюза признают, что они подвержены рискам стихийных бедствий или иным опасностям, а 37% - лично столкнулись с такими кризисными ситуациями. В то же время, только 46% заявили, что знают, что делать в случае чрезвычайной ситуации, а 58% вообще не ощущают себя готовыми к катастрофам.
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014051399.html
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в мире, испания, португалия, брюссель, саули ниинисте, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Испания, Португалия, Брюссель, Саули Ниинисте, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа

ЕК: блэкаут в Испании и Португалии показал нужду в наличии запасов на 72 часа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN, в свою очередь, заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.
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"Ранее мы рекомендовали гражданам стран-членов в рамках стратегии готовности к кризисам иметь запас всего необходимого для автономного существования на 72 часа… такие кризисы, как нынешний, показали, что это действительно необходимо", - сказала она.
В марте этого года Европейская комиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.
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Новая стратеги Еврокомиссии была подготовлена на основе доклада советника главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Саули Ниинистё, который он обнародовал в конце октября прошлого года. В нем Ниинистё указывал, что страны ЕС должны повышать осведомленность и готовность населения к различного рода кризисным ситуациям, все население должно быть готово автономно обеспечивать себя всем необходимым в течение как минимум в течение 72 часов в случае, если нормальное предоставление базовых услуг будет нарушено.
С этой целью автор доклада предлагал улучшать осведомленность населения о кризисах и готовности к ним и даже ввести для "укрепления европейской культуры безопасности" специальный День готовности ЕС.
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Среди угроз жителям стран ЕС в докладе назывались, в основном, экстремальные погодные условия, стихийные бедствия, пандемии, масштабные отключения электричества, глобальные кибератаки "и даже вооруженная агрессия".
При этом в докладе были приведены данные, согласно которым 95% населения стран Евросоюза признают, что они подвержены рискам стихийных бедствий или иным опасностям, а 37% - лично столкнулись с такими кризисными ситуациями. В то же время, только 46% заявили, что знают, что делать в случае чрезвычайной ситуации, а 58% вообще не ощущают себя готовыми к катастрофам.
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В миреИспанияПортугалияБрюссельСаули НиинистеУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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