https://ria.ru/20241030/es-1980911822.html

ЕС призвал готовиться к сокращению помощи Киеву со стороны США

ЕС призвал готовиться к сокращению помощи Киеву со стороны США - РИА Новости, 30.10.2024

ЕС призвал готовиться к сокращению помощи Киеву со стороны США

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, подготовивший по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен доклад об укреплении гражданской и военной готовности РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:16

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, подготовивший по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам, предложил странам ЕС готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США и предусматривать для этого соответствующее финансирование."ЕС должен поддерживать и укреплять свою способность оказывать военную поддержку Украине столько, сколько потребуется… Это означает срочную необходимость дальнейшего наращивания оборонных производственных мощностей. ЕС также должен быть готов заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. Европейский фонд мира как гибкий и быстрый внебюджетный инструмент должен быть обеспечен достаточными ресурсами", - указывается в документе.Там также призвали быстрее интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена Евросоюза."Это также означает, что оборонное планирование ЕС должно основываться на потребностях 27 стран сообщества и Украины", - отмечается в документе.В октябре Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Он, в частности, заявил, что в настоящее время США борются не за Украину, а за свои выборы.Ранее газета Washington Post написала, что Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241029/tank-1980799404.html

https://ria.ru/20241027/ukraine-1980396014.html

https://ria.ru/20241029/duda-1980682087.html

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