Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы - РИА Новости, 13.11.2025
13:21 13.11.2025
Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы
Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы
Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы

Песков назвал заявление Стубба о диалоге Европы с Россией нехарактерным для него

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление президента Финляндии Александра Стубба о перспективах установления диалога РФ и Европы нехарактерным для него, так как он был из лагеря милитаристов.
Журналисты спросили, как в Кремле относятся к недавним заявлениям президента Финляндии Александра Стубба о том, что диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен.
"Это не характерное для него заявление. Он скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю ярких милитаристов", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента республики Саули Ниинистё, заявил, что диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен.
Ниинистё в понедельник заявил, что Европе нужно вести прямой диалог с РФ, следуя примеру президента США Дональда Трампа. Глава финского МИД Элина Валтонен и премьер Петтери Орпо при этом не согласились с его словами и заявили, что время для диалога еще не пришло.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Глава финского МИД выступила против прямого диалога Европы с Россией
11 ноября, 17:42
 
