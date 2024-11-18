https://ria.ru/20241118/es-1984301442.html

Главы МИД и минобороны стран ЕС обсудят Украину и санкции против России

Главы МИД и минобороны стран ЕС обсудят Украину и санкции против России - РИА Новости, 18.11.2024

Главы МИД и минобороны стран ЕС обсудят Украину и санкции против России

Главы МИД и минобороны стран Евросоюза на заседаниях 18 и 19 ноября в Брюсселе обсудят продолжение поддержки Украины, Ближний Восток, отношения с США, а также... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:58

2024-11-18T00:58

2024-11-18T00:58

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Главы МИД и минобороны стран Евросоюза на заседаниях 18 и 19 ноября в Брюсселе обсудят продолжение поддержки Украины, Ближний Восток, отношения с США, а также новые санкции против России и Ирана. УКРАИНА Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, одной из главных тем на обоих заседаниях станет Украина на фоне тяжелой для Киева ситуации на фронте и туманных перспектив в отношении продолжения американской помощи. В понедельник министры иностранных дел вначале заслушают по видеосвязи главу украинского МИД Андрея Сибигу по текущей ситуации, а затем проведут обсуждение продолжения поддержки Украины на фоне неопределенности помощи со стороны США при новой администрации Дональда Трампа. Во вторник аналогичную дискуссию проведут и министры обороны европейских государств. Как заявил на днях в Киеве и Варшаве уходящий в конце ноября со своего поста глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюзу в самое ближайшее время необходимо принципиально решить, будет ли он продолжать помощь Киеву "при любом возможном сценарии". Боррель уверен, что такую поддержку необходимо предоставить Украине, он даже обещал приложить все возможные усилия, чтобы убедить в этой необходимости и министров на предстоящих 18 и 19 ноября встречах в Брюсселе. Боррель также намерен снова надавить на министров обороны 19 ноября для разблокирования 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира на вооружения для Киева. Кроме того, он продолжает настаивать на предоставлении Украине "разрешения" на удары дальнобойным западным оружием по российской территории. Оба этих решения в настоящее время заморожены, прогресса по ним нет. В заседании 19 ноября примут участие глава минобороны Украины Рустем Умеров и советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин (по видеосвязи), а также генсек НАТО Марк Рютте, который придет к министрам лично. При этом, как сообщил в беседе с РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард, США после победы Трампа на президентских выборах, а вслед за ними и ЕС прекратят спонсировать Украину, вероятно, уже в первой половине 2025 года, что вынудит Киев в конечном итоге капитулировать на условиях России, возможно, уже в первом квартале. При этом, по словам эксперта, задача России на данном этапе "состоит в том, чтобы в предстоящем квартале занять такую позицию силы, которая позволит создать наилучшие условия для гарантий своей безопасности на предстоящих переговорах". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ И ИРАНА Как заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, главы МИД стран ЕС на заседании 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую дестабилизацию ситуации за рубежом, а также расширение санкций против Ирана за сотрудничество с Россией. При этом депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в минувший четверг большинством голосов утвердили очередную антироссийскую резолюцию о "необходимости усиления санкций против России", в которой призвали страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" России, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ), и полностью запретить импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива, включая ядерное. В качестве новых мер они, помимо прочего, предложили запретить доступ судов "теневого флота" в воды ЕС и Ла-Манш, максимально расширить список судов, якобы занятых в "теневом флоте", внести в санкционные списки их владельцев, операторов, менеджеров, а также страхующие их компании. Кроме того, предлагается значительно активизировать работу со странами, под флагом которых ходят такие суда, государствами-покупателями российской нефти по цене "выше потолка", вплоть до прекращения двустороннего сотрудничества в случае отказа от присоединения к ограничениям. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. ГРУЗИЯ, США И БЛИЖНИЙ ВОСТОК Одной из тем на встрече глав МИД станет ситуация в Грузии после парламентских выборов. Как заявил источник в Евросоюзе, министры не планируют обсуждать меры, которые могут затронуть простых граждан Грузии, как, например, отмену облегченного визового режима. При этом могут быть рассмотрены визовые ограничения для обладателей служебных и дипломатических паспортов. Обсудят министры иностранных дел также отношения ЕС-США при Трампе, в частности угрозу новых "торговых войн". Как ранее заявил РИА Новости французский эксперт в области внешней политики Доминик Делавард, Трамп будет игнорировать НАТО, которая не является для него приоритетом, а вот для ЕС настают по-настоящему тяжелые времена, поскольку новый американский президент не воспринимает Европу как нуждающегося в поддержке союзника, а рассматривает ее, прежде всего, как торгового партнера, отношения с которым необходимо серьезно "перебалансировать" за счет высоких импортных пошлин на европейские товары и навязывание американской продукции. Конфликт на Ближнем Востоке также найдет отражение в повестке заседания в понедельник. Планируется, что Боррель предложит государствам ЕС приостановить политический диалог с Израилем в рамках соглашения об ассоциации из-за предполагаемых массовых нарушений прав человека на палестинских территориях. Ранее он также предлагал ввести санкции против ряда израильских министров за экстремистские действия и высказывания. Но согласованное решение странами ЕС по этому вопросу пока так и не принято. ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ Во вторник министры обороны стран Евросоюза обсудят также недавний доклад, который подготовил для Еврокомиссии бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Он, в частности, указывал, что Евросоюз не смог адекватно оценить возможности "военной экономики" России, а также ее способность преодолевать экономические трудности в долгосрочной перспективе, что не позволило Брюсселю спланировать необходимую помощь Киеву, которая в ближайшее время неминуемо начнет сокращаться. В докладе также говорится о необходимости для стран ЕС принять законодательство об обязательном совместном отражении внешних угроз, создать единую разведслужбу и отдать часть национальных функций в области обороны и безопасности в руки Еврокомиссии.

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