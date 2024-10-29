https://ria.ru/20241029/zapad-1980534408.html

"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России

"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России - РИА Новости, 29.10.2024

"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России

Европейский союз усиливается. Брюссель хочет не только эффективно бороться с вражескими шпионами, но и наводнить мир собственной агентурой. И там даже не... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

2024-10-29T08:00

в мире

брюссель

европа

россия

саули ниинисте

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейский союз усиливается. Брюссель хочет не только эффективно бороться с вражескими шпионами, но и наводнить мир собственной агентурой. И там даже не скрывают, что цель — Москва.Дипломатия шпионажаБывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать единую разведывательную службу — вдобавок к национальным. По заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он составил проект доклада с рекомендациями, призванными повысить готовность Брюсселя к различным угрозам и кризисам. В последние годы в ЕС особенно озабочены собственной обороноспособностью.Сейчас как таковой общеевропейской разведки нет. С 2012-го действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN — The EU Intelligence and Situation Centre), подчиненный Европейской службе внешних связей. Занимается только анализом данных, полученных от национальных разведок. С ними взаимодействует соответствующее управление Европейского военного штаба.Этого мало, считают в Брюсселе. В том же INTCEN всего 70 человек, а в британской MI5 или французской DGSI — порядка 5000 и 3000 соответственно.Проект Ниинисте предполагает расширение полномочий INTCEN в том числе на самостоятельный сбор информации. Для этого можно задействовать европейские диппредставительства.Разрешат и контрразведывательные операции. Надо усилить защиту от шпионов и подрывной деятельности других государств, подчеркивает Ниинисте. В частности, ограничить права дипломатов из третьих стран, если они "угрожают безопасности".Несовместимые тенденцииЕще в 2018-м министры иностранных дел и обороны ЕС решили создать общеевропейскую разведывательную школу. Координировать подготовку шпионов поручили Греции, назначив в помощники Кипр.В 2019-м в Париже открыли Разведывательный колледж. Это сделали по инициативе Эммануэля Макрона — одного из главных сторонников усиления военной самодостаточности Европы. Причем официально колледж не связан со структурами ЕС, что позволяет готовить там любых агентов. В программе участвуют 31 государство и 89 спецслужб мира.Формируя наднациональную разведку, Брюссель концентрирует власть в своих руках, полагают некоторые европейские лидеры. Делиться секретными сведениями и источниками разведданных они вряд ли захотят. Чиновники и депутаты ЕС призывали усилить обмен информацией из-за терактов в Париже в 2015-м и бельгийской столице в 2016-м. Прогресса не достигли.Впрочем, на предварительных обсуждениях доклада Ниинисте его идею поддержали представители нескольких государств. Но указали на необходимость четко разграничить обязанности национальных властей и общеевропейских институтов."Добиться эффективного сотрудничества непросто. Способность гарантировать безопасность своим гражданам — мера суверенитета. В Европе сталкиваются две тенденции: у одних ориентация на интеграцию, у других — на самостоятельную политику", — отмечает директор исследовательского центра факультета социологии Католического университета в Милане Марко Ломбарди.Новые возможностиДоклад для ЕК — лишь часть усилий по повышению обороноспособности, указывает Bloomberg. Политика России на европейском направлении якобы создает "особые риски". Но есть и другие — конфликты на Ближнем Востоке, экспансия Китая.Требуется дополнительное финансирование. Один из вариантов — вложения Европейского инвестиционного банка в оборонный сектор. Вероятно, в ЕС попытаются ввести определенный платеж наподобие двух процентов ВВП для стран НАТО.Эти проекты одобряет даже Будапешт, несмотря на взвешенное отношение к Москве. "Венгрия выступает за дальнейшее усиление военной роли Европы, в том числе за создание общих вооруженных сил для борьбы с внешними угрозами", — пояснил начальник Генштаба генерал Габор Беренди.Однако до общеевропейской армии еще далеко. Организовать параллельную НАТО структуру непросто, учитывая, что из 27 стран ЕС 23 — в Североатлантическом альянсе. Пока в Брюсселе сосредоточились на самостоятельным военном производстве.В недавнем докладе о конкурентоспособности ЕС отмечается, что европейские армии слишком полагаются на военные поставки США и недостаточно инвестируют в совместные оборонные проекты. Возникло отставание в области модернизации вооруженных сил.Стремление ЕС стать более самодостаточным в военном плане все очевиднее. Роль придатка американских сил уже мало кого устраивает. Независимые от США общеевропейская разведслужба и ВПК — первые серьезные ходы в самостоятельной игре Брюсселя.

https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html

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в мире, брюссель, европа, россия, саули ниинисте, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, нато, политика