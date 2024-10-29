Рейтинг@Mail.ru
"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zapad-1980534408.html
"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России
"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России - РИА Новости, 29.10.2024
"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России
Европейский союз усиливается. Брюссель хочет не только эффективно бороться с вражескими шпионами, но и наводнить мир собственной агентурой. И там даже не... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:00
2024-10-29T08:00
в мире
брюссель
европа
россия
саули ниинисте
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/79/1549437929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fbb4cad4321e1937249cf741680cc59.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейский союз усиливается. Брюссель хочет не только эффективно бороться с вражескими шпионами, но и наводнить мир собственной агентурой. И там даже не скрывают, что цель — Москва.Дипломатия шпионажаБывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать единую разведывательную службу — вдобавок к национальным. По заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он составил проект доклада с рекомендациями, призванными повысить готовность Брюсселя к различным угрозам и кризисам. В последние годы в ЕС особенно озабочены собственной обороноспособностью.Сейчас как таковой общеевропейской разведки нет. С 2012-го действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN — The EU Intelligence and Situation Centre), подчиненный Европейской службе внешних связей. Занимается только анализом данных, полученных от национальных разведок. С ними взаимодействует соответствующее управление Европейского военного штаба.Этого мало, считают в Брюсселе. В том же INTCEN всего 70 человек, а в британской MI5 или французской DGSI — порядка 5000 и 3000 соответственно.Проект Ниинисте предполагает расширение полномочий INTCEN в том числе на самостоятельный сбор информации. Для этого можно задействовать европейские диппредставительства.Разрешат и контрразведывательные операции. Надо усилить защиту от шпионов и подрывной деятельности других государств, подчеркивает Ниинисте. В частности, ограничить права дипломатов из третьих стран, если они "угрожают безопасности".Несовместимые тенденцииЕще в 2018-м министры иностранных дел и обороны ЕС решили создать общеевропейскую разведывательную школу. Координировать подготовку шпионов поручили Греции, назначив в помощники Кипр.В 2019-м в Париже открыли Разведывательный колледж. Это сделали по инициативе Эммануэля Макрона — одного из главных сторонников усиления военной самодостаточности Европы. Причем официально колледж не связан со структурами ЕС, что позволяет готовить там любых агентов. В программе участвуют 31 государство и 89 спецслужб мира.Формируя наднациональную разведку, Брюссель концентрирует власть в своих руках, полагают некоторые европейские лидеры. Делиться секретными сведениями и источниками разведданных они вряд ли захотят. Чиновники и депутаты ЕС призывали усилить обмен информацией из-за терактов в Париже в 2015-м и бельгийской столице в 2016-м. Прогресса не достигли.Впрочем, на предварительных обсуждениях доклада Ниинисте его идею поддержали представители нескольких государств. Но указали на необходимость четко разграничить обязанности национальных властей и общеевропейских институтов."Добиться эффективного сотрудничества непросто. Способность гарантировать безопасность своим гражданам — мера суверенитета. В Европе сталкиваются две тенденции: у одних ориентация на интеграцию, у других — на самостоятельную политику", — отмечает директор исследовательского центра факультета социологии Католического университета в Милане Марко Ломбарди.Новые возможностиДоклад для ЕК — лишь часть усилий по повышению обороноспособности, указывает Bloomberg. Политика России на европейском направлении якобы создает "особые риски". Но есть и другие — конфликты на Ближнем Востоке, экспансия Китая.Требуется дополнительное финансирование. Один из вариантов — вложения Европейского инвестиционного банка в оборонный сектор. Вероятно, в ЕС попытаются ввести определенный платеж наподобие двух процентов ВВП для стран НАТО.Эти проекты одобряет даже Будапешт, несмотря на взвешенное отношение к Москве. "Венгрия выступает за дальнейшее усиление военной роли Европы, в том числе за создание общих вооруженных сил для борьбы с внешними угрозами", — пояснил начальник Генштаба генерал Габор Беренди.Однако до общеевропейской армии еще далеко. Организовать параллельную НАТО структуру непросто, учитывая, что из 27 стран ЕС 23 — в Североатлантическом альянсе. Пока в Брюсселе сосредоточились на самостоятельным военном производстве.В недавнем докладе о конкурентоспособности ЕС отмечается, что европейские армии слишком полагаются на военные поставки США и недостаточно инвестируют в совместные оборонные проекты. Возникло отставание в области модернизации вооруженных сил.Стремление ЕС стать более самодостаточным в военном плане все очевиднее. Роль придатка американских сил уже мало кого устраивает. Независимые от США общеевропейская разведслужба и ВПК — первые серьезные ходы в самостоятельной игре Брюсселя.
https://ria.ru/20241011/zapad-1977266484.html
брюссель
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/79/1549437929_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_0a0b3f7ec7a67a9f829d3edf308b0e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, европа, россия, саули ниинисте, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, нато, политика
В мире, Брюссель, Европа, Россия, Саули Ниинисте, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, Политика
"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России

В ЕС обсуждают новые меры повышения обороноспособности

© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейский союз усиливается. Брюссель хочет не только эффективно бороться с вражескими шпионами, но и наводнить мир собственной агентурой. И там даже не скрывают, что цель — Москва.

Дипломатия шпионажа

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать единую разведывательную службу — вдобавок к национальным. По заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он составил проект доклада с рекомендациями, призванными повысить готовность Брюсселя к различным угрозам и кризисам. В последние годы в ЕС особенно озабочены собственной обороноспособностью.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Сейчас как таковой общеевропейской разведки нет. С 2012-го действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN — The EU Intelligence and Situation Centre), подчиненный Европейской службе внешних связей. Занимается только анализом данных, полученных от национальных разведок. С ними взаимодействует соответствующее управление Европейского военного штаба.
Этого мало, считают в Брюсселе. В том же INTCEN всего 70 человек, а в британской MI5 или французской DGSI — порядка 5000 и 3000 соответственно.
Проект Ниинисте предполагает расширение полномочий INTCEN в том числе на самостоятельный сбор информации. Для этого можно задействовать европейские диппредставительства.
Разрешат и контрразведывательные операции. Надо усилить защиту от шпионов и подрывной деятельности других государств, подчеркивает Ниинисте. В частности, ограничить права дипломатов из третьих стран, если они "угрожают безопасности".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Сотрудники полиции возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе

Несовместимые тенденции

Еще в 2018-м министры иностранных дел и обороны ЕС решили создать общеевропейскую разведывательную школу. Координировать подготовку шпионов поручили Греции, назначив в помощники Кипр.
В 2019-м в Париже открыли Разведывательный колледж. Это сделали по инициативе Эммануэля Макрона — одного из главных сторонников усиления военной самодостаточности Европы. Причем официально колледж не связан со структурами ЕС, что позволяет готовить там любых агентов. В программе участвуют 31 государство и 89 спецслужб мира.
Формируя наднациональную разведку, Брюссель концентрирует власть в своих руках, полагают некоторые европейские лидеры. Делиться секретными сведениями и источниками разведданных они вряд ли захотят. Чиновники и депутаты ЕС призывали усилить обмен информацией из-за терактов в Париже в 2015-м и бельгийской столице в 2016-м. Прогресса не достигли.
© AP PhotoЛюди неподалеку от места взрыва в Брюсселе, Бельгия. 22 марта 2016 года
Люди неподалеку от места взрыва в Брюсселе, Бельгия. 22 марта 2016 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo
Люди неподалеку от места взрыва в Брюсселе, Бельгия. 22 марта 2016 года
Впрочем, на предварительных обсуждениях доклада Ниинисте его идею поддержали представители нескольких государств. Но указали на необходимость четко разграничить обязанности национальных властей и общеевропейских институтов.
"Добиться эффективного сотрудничества непросто. Способность гарантировать безопасность своим гражданам — мера суверенитета. В Европе сталкиваются две тенденции: у одних ориентация на интеграцию, у других — на самостоятельную политику", — отмечает директор исследовательского центра факультета социологии Католического университета в Милане Марко Ломбарди.

Новые возможности

Доклад для ЕК — лишь часть усилий по повышению обороноспособности, указывает Bloomberg. Политика России на европейском направлении якобы создает "особые риски". Но есть и другие — конфликты на Ближнем Востоке, экспансия Китая.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Требуется дополнительное финансирование. Один из вариантов — вложения Европейского инвестиционного банка в оборонный сектор. Вероятно, в ЕС попытаются ввести определенный платеж наподобие двух процентов ВВП для стран НАТО.
Эти проекты одобряет даже Будапешт, несмотря на взвешенное отношение к Москве. "Венгрия выступает за дальнейшее усиление военной роли Европы, в том числе за создание общих вооруженных сил для борьбы с внешними угрозами", — пояснил начальник Генштаба генерал Габор Беренди.
Однако до общеевропейской армии еще далеко. Организовать параллельную НАТО структуру непросто, учитывая, что из 27 стран ЕС 23 — в Североатлантическом альянсе. Пока в Брюсселе сосредоточились на самостоятельным военном производстве.
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
В недавнем докладе о конкурентоспособности ЕС отмечается, что европейские армии слишком полагаются на военные поставки США и недостаточно инвестируют в совместные оборонные проекты. Возникло отставание в области модернизации вооруженных сил.
Стремление ЕС стать более самодостаточным в военном плане все очевиднее. Роль придатка американских сил уже мало кого устраивает. Независимые от США общеевропейская разведслужба и ВПК — первые серьезные ходы в самостоятельной игре Брюсселя.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"За десять дней". Запад раскрыл план победы над Россией
11 октября, 08:00
 
В миреБрюссельЕвропаРоссияСаули НиинистеУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕвросоюзЕврокомиссияНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала