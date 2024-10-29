"Под носом у Кремля". Запад готовит новый план против России

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В ЕС обсуждают новые меры повышения обороноспособности
© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейский союз усиливается. Брюссель хочет не только эффективно бороться с вражескими шпионами, но и наводнить мир собственной агентурой. И там даже не скрывают, что цель — Москва.
Дипломатия шпионажа
Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте предложил создать единую разведывательную службу — вдобавок к национальным. По заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он составил проект доклада с рекомендациями, призванными повысить готовность Брюсселя к различным угрозам и кризисам. В последние годы в ЕС особенно озабочены собственной обороноспособностью.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Сейчас как таковой общеевропейской разведки нет. С 2012-го действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN — The EU Intelligence and Situation Centre), подчиненный Европейской службе внешних связей. Занимается только анализом данных, полученных от национальных разведок. С ними взаимодействует соответствующее управление Европейского военного штаба.
Этого мало, считают в Брюсселе. В том же INTCEN всего 70 человек, а в британской MI5 или французской DGSI — порядка 5000 и 3000 соответственно.
Проект Ниинисте предполагает расширение полномочий INTCEN в том числе на самостоятельный сбор информации. Для этого можно задействовать европейские диппредставительства.
Разрешат и контрразведывательные операции. Надо усилить защиту от шпионов и подрывной деятельности других государств, подчеркивает Ниинисте. В частности, ограничить права дипломатов из третьих стран, если они "угрожают безопасности".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Сотрудники полиции возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Несовместимые тенденции
Еще в 2018-м министры иностранных дел и обороны ЕС решили создать общеевропейскую разведывательную школу. Координировать подготовку шпионов поручили Греции, назначив в помощники Кипр.
В 2019-м в Париже открыли Разведывательный колледж. Это сделали по инициативе Эммануэля Макрона — одного из главных сторонников усиления военной самодостаточности Европы. Причем официально колледж не связан со структурами ЕС, что позволяет готовить там любых агентов. В программе участвуют 31 государство и 89 спецслужб мира.
Формируя наднациональную разведку, Брюссель концентрирует власть в своих руках, полагают некоторые европейские лидеры. Делиться секретными сведениями и источниками разведданных они вряд ли захотят. Чиновники и депутаты ЕС призывали усилить обмен информацией из-за терактов в Париже в 2015-м и бельгийской столице в 2016-м. Прогресса не достигли.
© AP PhotoЛюди неподалеку от места взрыва в Брюсселе, Бельгия. 22 марта 2016 года
© AP Photo
Люди неподалеку от места взрыва в Брюсселе, Бельгия. 22 марта 2016 года
Впрочем, на предварительных обсуждениях доклада Ниинисте его идею поддержали представители нескольких государств. Но указали на необходимость четко разграничить обязанности национальных властей и общеевропейских институтов.
"Добиться эффективного сотрудничества непросто. Способность гарантировать безопасность своим гражданам — мера суверенитета. В Европе сталкиваются две тенденции: у одних ориентация на интеграцию, у других — на самостоятельную политику", — отмечает директор исследовательского центра факультета социологии Католического университета в Милане Марко Ломбарди.
Новые возможности
Доклад для ЕК — лишь часть усилий по повышению обороноспособности, указывает Bloomberg. Политика России на европейском направлении якобы создает "особые риски". Но есть и другие — конфликты на Ближнем Востоке, экспансия Китая.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Требуется дополнительное финансирование. Один из вариантов — вложения Европейского инвестиционного банка в оборонный сектор. Вероятно, в ЕС попытаются ввести определенный платеж наподобие двух процентов ВВП для стран НАТО.
Эти проекты одобряет даже Будапешт, несмотря на взвешенное отношение к Москве. "Венгрия выступает за дальнейшее усиление военной роли Европы, в том числе за создание общих вооруженных сил для борьбы с внешними угрозами", — пояснил начальник Генштаба генерал Габор Беренди.
Однако до общеевропейской армии еще далеко. Организовать параллельную НАТО структуру непросто, учитывая, что из 27 стран ЕС 23 — в Североатлантическом альянсе. Пока в Брюсселе сосредоточились на самостоятельным военном производстве.
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
В недавнем докладе о конкурентоспособности ЕС отмечается, что европейские армии слишком полагаются на военные поставки США и недостаточно инвестируют в совместные оборонные проекты. Возникло отставание в области модернизации вооруженных сил.
Стремление ЕС стать более самодостаточным в военном плане все очевиднее. Роль придатка американских сил уже мало кого устраивает. Независимые от США общеевропейская разведслужба и ВПК — первые серьезные ходы в самостоятельной игре Брюсселя.
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