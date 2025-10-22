Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин предостерег тогдашнего президента Финляндии Саули Ниинисте от вступления Хельсинки в НАТО в 2022 году, сообщает агентство Yle со ссылкой на книгу экс-главы страны "Все пути к безопасности".