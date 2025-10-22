Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО
21:24 22.10.2025
Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО
Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО
Российский лидер Владимир Путин предостерег тогдашнего президента Финляндии Саули Ниинисте от вступления Хельсинки в НАТО в 2022 году, сообщает агентство Yle со РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин предостерег тогдашнего президента Финляндии Саули Ниинисте от вступления Хельсинки в НАТО в 2022 году, сообщает агентство Yle со ссылкой на книгу экс-главы страны "Все пути к безопасности".
"Мы всегда говорили откровенно, и я подумал, что об этом тоже нужно сообщить прямо. Поэтому я ему (Путину — Прим. ред.) сказал, что Финляндия вступает в НАТО", — приводит агентство детали беседы Ниинисте с российским президентом.
По его словам, Путин отреагировал "на удивление спокойно" и лишь сказал, что Финляндия "совершает ошибку".
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
