Рейтинг@Mail.ru
В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 10.01.2025 (обновлено: 11:27 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/finlyandiya-1993045828.html
В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина
В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина - РИА Новости, 10.01.2025
В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина
Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в докладе для Европейского союза привел несуществующую цитату Владимира Ленина, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:23:00+03:00
2025-01-10T11:27:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
мария захарова
саули ниинисте
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/13/1552521333_0:71:2949:1730_1920x0_80_0_0_113e039b6243affb2a30709ff24e190f.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в докладе для Европейского союза привел несуществующую цитату Владимира Ленина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. "В предисловии к этому опусу в лучших традициях классиков диалектического материализма Ниинистё выдал цитату Владимира Ленина: "Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь". Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы", — пояснила дипломат, комментируя доклад Ниинистё под названием "Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы". По ее словам, фразу впервые использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а затем популяризировал президент США Ричард Никсон. "У Ленина действительно можно найти слова про "прощупывание штыком". В своем выступлении на IX конференции РКП(б) в 1920 году он говорил: "Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?". Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны", — добавила Захарова. Она отметила, что бывший финский президент уже не раз прибегал к фейкам, например, в 2014 году выдумал якобы существующую старинную русскую пословицу: "Казак берет все, что плохо лежит". Но такой пословицы никогда не существовало."Ниинистё мог бы, конечно, провести элементарный фактчекинг. Тем более что полное собрание сочинений Владимира Ленина в 55 томах давно выложено в сети. Если в Хельсинки из-за их проблем с подводными кабелями интернет совсем забарахлил, готовы направить ссылку посольству Финляндии в Москве", — заметила Захарова. Она поинтересовалась, почему бывший президент Финляндии вдруг вспомнил Ленина. "Если из чувства благодарности к председателю Совета народных комиссаров Советской России за независимость, предоставленную Финляндии в конце 1917 года, то остро встает вопрос, почему Хельсинки так спокойно смотрит на демонтаж киевским режимом памятников вождю пролетариата? Может, экс-президент Ниинистё поспособствует переносу снесенных на Украине монументов в финские города?" — написала представитель МИД. Если же Ниинистё процитировал Ленина, чтобы продемонстрировать его неправоту, тогда по мнению Захаровой, логично было бы критично посмотреть не на фейковые цитаты, а на реальные документы того времени, в том числе на то самое постановление Совета народных комиссаров от 18 декабря 1917 года о признании государственной независимости Финляндской Республики, подписанное Лениным."В любом случае внимание Саули Ниинистё к наследию Владимира Ленина обойти вниманием не могу", — заключила официальный представитель МИД.К посту она приложила график работы Мавзолея Ленина.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
https://ria.ru/20241103/muzey-1981631402.html
финляндия
хельсинки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/13/1552521333_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_2de66f69c14c57a9e09ad404f75953f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, хельсинки, россия, владимир ленин (владимир ульянов), мария захарова, саули ниинисте, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Финляндия, Хельсинки, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Мария Захарова, Саули Ниинисте, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина

Захарова: Ниинистё в докладе для ЕС привел несуществующую цитату Ленина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаули Ниинистё
Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в докладе для Европейского союза привел несуществующую цитату Владимира Ленина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
"В предисловии к этому опусу в лучших традициях классиков диалектического материализма Ниинистё выдал цитату Владимира Ленина: "Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь". Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы", — пояснила дипломат, комментируя доклад Ниинистё под названием "Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы".
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября 2024, 08:00
По ее словам, фразу впервые использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а затем популяризировал президент США Ричард Никсон.
"У Ленина действительно можно найти слова про "прощупывание штыком". В своем выступлении на IX конференции РКП(б) в 1920 году он говорил: "Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?". Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны", — добавила Захарова.
Она отметила, что бывший финский президент уже не раз прибегал к фейкам, например, в 2014 году выдумал якобы существующую старинную русскую пословицу: "Казак берет все, что плохо лежит". Но такой пословицы никогда не существовало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Геополитические итоги 2024 года
30 декабря 2024, 11:30
"Ниинистё мог бы, конечно, провести элементарный фактчекинг. Тем более что полное собрание сочинений Владимира Ленина в 55 томах давно выложено в сети. Если в Хельсинки из-за их проблем с подводными кабелями интернет совсем забарахлил, готовы направить ссылку посольству Финляндии в Москве", — заметила Захарова.
Она поинтересовалась, почему бывший президент Финляндии вдруг вспомнил Ленина.
"Если из чувства благодарности к председателю Совета народных комиссаров Советской России за независимость, предоставленную Финляндии в конце 1917 года, то остро встает вопрос, почему Хельсинки так спокойно смотрит на демонтаж киевским режимом памятников вождю пролетариата? Может, экс-президент Ниинистё поспособствует переносу снесенных на Украине монументов в финские города?" — написала представитель МИД.
Если же Ниинистё процитировал Ленина, чтобы продемонстрировать его неправоту, тогда по мнению Захаровой, логично было бы критично посмотреть не на фейковые цитаты, а на реальные документы того времени, в том числе на то самое постановление Совета народных комиссаров от 18 декабря 1917 года о признании государственной независимости Финляндской Республики, подписанное Лениным.
"В любом случае внимание Саули Ниинистё к наследию Владимира Ленина обойти вниманием не могу", — заключила официальный представитель МИД.
К посту она приложила график работы Мавзолея Ленина.
Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Финляндии закрылся музей в здании, где впервые встретились Ленин и Сталин
3 ноября 2024, 00:39
 
В миреФинляндияХельсинкиРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Мария ЗахароваСаули НиинистеЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала