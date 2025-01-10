В МИД уличили экс-главу Финляндии в цитировании несуществующих слов Ленина
Захарова: Ниинистё в докладе для ЕС привел несуществующую цитату Ленина
Саули Ниинистё. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в докладе для Европейского союза привел несуществующую цитату Владимира Ленина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
"В предисловии к этому опусу в лучших традициях классиков диалектического материализма Ниинистё выдал цитату Владимира Ленина: "Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь". Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы", — пояснила дипломат, комментируя доклад Ниинистё под названием "Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы".
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По ее словам, фразу впервые использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а затем популяризировал президент США Ричард Никсон.
"У Ленина действительно можно найти слова про "прощупывание штыком". В своем выступлении на IX конференции РКП(б) в 1920 году он говорил: "Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?". Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны", — добавила Захарова.
Она отметила, что бывший финский президент уже не раз прибегал к фейкам, например, в 2014 году выдумал якобы существующую старинную русскую пословицу: "Казак берет все, что плохо лежит". Но такой пословицы никогда не существовало.
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"Ниинистё мог бы, конечно, провести элементарный фактчекинг. Тем более что полное собрание сочинений Владимира Ленина в 55 томах давно выложено в сети. Если в Хельсинки из-за их проблем с подводными кабелями интернет совсем забарахлил, готовы направить ссылку посольству Финляндии в Москве", — заметила Захарова.
Она поинтересовалась, почему бывший президент Финляндии вдруг вспомнил Ленина.
"Если из чувства благодарности к председателю Совета народных комиссаров Советской России за независимость, предоставленную Финляндии в конце 1917 года, то остро встает вопрос, почему Хельсинки так спокойно смотрит на демонтаж киевским режимом памятников вождю пролетариата? Может, экс-президент Ниинистё поспособствует переносу снесенных на Украине монументов в финские города?" — написала представитель МИД.
Если же Ниинистё процитировал Ленина, чтобы продемонстрировать его неправоту, тогда по мнению Захаровой, логично было бы критично посмотреть не на фейковые цитаты, а на реальные документы того времени, в том числе на то самое постановление Совета народных комиссаров от 18 декабря 1917 года о признании государственной независимости Финляндской Республики, подписанное Лениным.
"В любом случае внимание Саули Ниинистё к наследию Владимира Ленина обойти вниманием не могу", — заключила официальный представитель МИД.
К посту она приложила график работы Мавзолея Ленина.
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