В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Европе следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен.

"Было бы хорошо иметь такой прямой контакт (с Россией - ред.) со стороны коалиции желающих", - сказал Коскинен газете Ilta-Sanomat.

Депутат при этом не сообщил, кто из европейских лидеров подошел бы на эту роль.

"Мы бы собрали мнения. Затем этот человек мог бы быть своего рода посредником общей позиции", - добавил Коскинен.