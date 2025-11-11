https://ria.ru/20251111/finljandija-2054163186.html
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией
Европе следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:53:00+03:00
2025-11-11T12:53:00+03:00
2025-11-11T12:53:00+03:00
в мире
россия
европа
финляндия
саули ниинисте
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251108/rossiya-2053671975.html
https://ria.ru/20251111/pushki-2054071418.html
россия
европа
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, финляндия, саули ниинисте, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Саули Ниинисте, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией
В Финляндии предложили ЕС выбрать своего представителя для прямого диалога с РФ