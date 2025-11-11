Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией
12:53 11.11.2025
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией
Европе следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
европа
финляндия
саули ниинисте
дональд трамп
дмитрий песков
россия
европа
финляндия
в мире, россия, европа, финляндия, саули ниинисте, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Саули Ниинисте, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией

В Финляндии предложили ЕС выбрать своего представителя для прямого диалога с РФ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Европе следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен.
Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник заявил, что Европе нужно вести прямой диалог с РФ по примеру президента США Дональда Трампа.
"Было бы хорошо иметь такой прямой контакт (с Россией - ред.) со стороны коалиции желающих", - сказал Коскинен газете Ilta-Sanomat.
Депутат при этом не сообщил, кто из европейских лидеров подошел бы на эту роль.
"Мы бы собрали мнения. Затем этот человек мог бы быть своего рода посредником общей позиции", - добавил Коскинен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 12 октября, что европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров.
