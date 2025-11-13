Рейтинг@Mail.ru
09:40 13.11.2025
Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией
Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией

Стубб: диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента республики Саули Ниинистё.
Ниинистё в понедельник заявил, что Европе нужно вести прямой диалог с РФ, следуя примеру президента США Дональда Трампа. Глава финского МИД Элина Валтонен и премьер Петтери Орпо при этом не согласились с его словами и заявили, что время для диалога еще не пришло.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пушков раскрыл, что задумал президент Финляндии, говоря о диалоге с Россией
Вчера, 00:36
"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично", - приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.
Он добавил, что за последние полтора года европейские лидеры часто поднимали этот вопрос. Стубб также выразил мнение, что контакты Европы с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров должны обсуждаться европейскими странами совместно.
Ранее финский президент заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Стубб также говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"К черту экономику": Финляндия пошла на крайние меры из-за России
12 ноября, 08:00
 
