https://ria.ru/20251113/stubby-2054672806.html
Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией
Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией
Диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента республики Саули... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:40:00+03:00
2025-11-13T09:40:00+03:00
2025-11-13T09:40:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
саули ниинисте
дональд трамп
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
https://ria.ru/20251113/pushkov-2054630110.html
https://ria.ru/20251112/oborona-2054012914.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, украина, саули ниинисте, дональд трамп, петтери орпо
В мире, Россия, Европа, Украина, Саули Ниинисте, Дональд Трамп, Петтери Орпо
Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией
Стубб: диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента республики Саули Ниинистё.
Ниинистё
в понедельник заявил, что Европе
нужно вести прямой диалог с РФ
, следуя примеру президента США Дональда Трампа
. Глава финского МИД Элина Валтонен и премьер Петтери Орпо
при этом не согласились с его словами и заявили, что время для диалога еще не пришло.
"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично", - приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.
Он добавил, что за последние полтора года европейские лидеры часто поднимали этот вопрос. Стубб также выразил мнение, что контакты Европы с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров должны обсуждаться европейскими странами совместно.
Ранее финский президент заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине
, но не будут прежними. Стубб также говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.