Президент Финляндии допустил возобновление диалога с Россией

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Диалог Европы с Россией в какой-то момент будет восстановлен, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя слова бывшего президента республики Саули Ниинистё.

"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично", - приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.

Он добавил, что за последние полтора года европейские лидеры часто поднимали этот вопрос. Стубб также выразил мнение, что контакты Европы с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров должны обсуждаться европейскими странами совместно.

Ранее финский президент заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине , но не будут прежними. Стубб также говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.