https://ria.ru/20250220/evrosoyuz-2000531085.html

В ЕС не могут решить, отправлять ли представителя на переговоры по Украине

В ЕС не могут решить, отправлять ли представителя на переговоры по Украине - РИА Новости, 20.02.2025

В ЕС не могут решить, отправлять ли представителя на переговоры по Украине

В Евросоюзе не могут прийти к согласию по поводу отправки своего представителя на потенциальные переговоры США и России по урегулированию украинского конфликта, РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:14:00+03:00

2025-02-20T13:14:00+03:00

2025-02-20T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Евросоюзе не могут прийти к согласию по поводу отправки своего представителя на потенциальные переговоры США и России по урегулированию украинского конфликта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на осведомленные источники и дипломатов ЕС. Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев требует от Европы скорейшего назначения представителя на уровне лидера государства для возможных будущих переговоров между США и РФ по урегулированию конфликта на Украине. "Европейские лидеры расходятся во мнении относительно того, направлять ли им своего посланника на переговоры между США и Россией", - говорится в публикации издания. По словам дипломатов ЕС, в понедельник на неформальном саммите ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе глава Евросовета Антониу Кошта попытался поднять вопрос об отправке потенциального посланника на переговоры, однако его предложение "провалилось", так как Франция и Германия "не видят в этом смысла". Кроме того, один из дипломатов ЕС назвал "рассогласованной" последовательность действий Европы, когда посланника собираются назначить, не определившись сперва со своей позицией. Говоря о возможных кандидатах для отправки на переговоры России и США, собеседники Euractiv назвали, в частности, Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Из них дипломатическим рангом, необходимым для переговоров такого уровня, обладает только Каллас, указывает издание. Среди других политиков, которых в ЕС рассматривают для участия во встрече, европейские дипломаты также упомянули бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, бывшего главу Европейского центробанка Марио Драги, бывшего премьера Франции Мишеля Барнье, экс-президента Финляндии Саули Ниинистё и бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена. "Остаётся неясным, какие полномочия может получить посланник, поскольку схождение в единой точке зрения 27 стран ЕС становится всё более трудным, а среди тех, кто, скорее всего, выступит против, будут Венгрия и Словакия", - заключает издание. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, европа, антониу кошта, кайя каллас, владимир зеленский, евросоюз, евросовет, еврокомиссия