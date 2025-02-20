В ЕС не могут решить, отправлять ли представителя на переговоры по Украине
Euractiv: в ЕС не могут решить, отправлять ли посланника на переговоры РФ и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Евросоюзе не могут прийти к согласию по поводу отправки своего представителя на потенциальные переговоры США и России по урегулированию украинского конфликта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на осведомленные источники и дипломатов ЕС.
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"Европейские лидеры расходятся во мнении относительно того, направлять ли им своего посланника на переговоры между США и Россией", - говорится в публикации издания.
По словам дипломатов ЕС, в понедельник на неформальном саммите ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе глава Евросовета Антониу Кошта попытался поднять вопрос об отправке потенциального посланника на переговоры, однако его предложение "провалилось", так как Франция и Германия "не видят в этом смысла". Кроме того, один из дипломатов ЕС назвал "рассогласованной" последовательность действий Европы, когда посланника собираются назначить, не определившись сперва со своей позицией.
Говоря о возможных кандидатах для отправки на переговоры России и США, собеседники Euractiv назвали, в частности, Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Из них дипломатическим рангом, необходимым для переговоров такого уровня, обладает только Каллас, указывает издание.
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Среди других политиков, которых в ЕС рассматривают для участия во встрече, европейские дипломаты также упомянули бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, бывшего главу Европейского центробанка Марио Драги, бывшего премьера Франции Мишеля Барнье, экс-президента Финляндии Саули Ниинистё и бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена.
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"Остаётся неясным, какие полномочия может получить посланник, поскольку схождение в единой точке зрения 27 стран ЕС становится всё более трудным, а среди тех, кто, скорее всего, выступит против, будут Венгрия и Словакия", - заключает издание.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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