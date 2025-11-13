В Кремле прокомментировали слова Стубба о диалоге Европы и России

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рано или поздно Европе и РФ придется установить диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, да, нельзя не согласиться, рано или поздно это придется делать", - сказал Песков журналистам.

"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично", - приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.