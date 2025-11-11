Пушков ответил на слова экс-президента Финляндии о переговорах с Россией

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Рекомендации бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё Европу уже не спасут, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя предложение финского политика вести Европе самой переговоры с РФ, как это делает американский президент Дональд Трамп.