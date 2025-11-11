Пушков ответил на слова экс-президента Финляндии о переговорах с Россией

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Рекомендации бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё Европу уже не спасут, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя предложение финского политика вести Европе самой переговоры с РФ, как это делает американский президент Дональд Трамп.
"Сауле Ниинистё, с которым я не раз встречался в бытность его президентом Финляндии, политик умный и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации Европу уже не спасут. Во-первых, Европа уже не возьмет себя в руки - взять некому. Напротив, Евросоюз прибрали к рукам (глава Еврокомиссии Урсула) фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия, которые опираются на политиков типа (президента Франции Эммануэля) Макрона или (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, и навязывают народам Европы свою идеологию и свою волю", - написал Пушков в Telegram-канале, комментируя интервью бывшего финского лидера местной газете Yle.
Сенатор отметил, что "новые центры силы предпочитают иметь дело с США, чем с приходящей в упадок Европой". По его словам, парадоксальным образом участие в украинском военном конфликте еще более снизило наметившееся еще до него снижение роли ЕС в мировой политике, поскольку ЕС разорвал контакты с "таким членом "большого треугольника", как Россия".
"Вопреки расчетам Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, полагавших, что жесткое противостояние с Россией прибавит Европе веса в мировых делах, оно его только убавило. Что, собственно, косвенно признает и Ниинистё. ЕС отказался от дипломатии в пользу войны, замкнулся на Украине и враждебности к России и закономерно платит за это цену. И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль", - подчеркнул Пушков.