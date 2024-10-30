В ЕС предложили странам-участницам принять закон на случай внешней агрессии
В ЕС предложили странам-участницам принять закон об отражении внешних угроз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Европейскому союзу следует рассмотреть новый закон о готовности к кризисам, в котором будут прописаны обязательства по совместному реагированию на случай внешней агрессии против одного из государств-членов, говорится в докладе бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё об укреплении гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам.
Доклад был подготовлен по заказу переизбранной на второй срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла о намерении превратить Евросоюз из "торгового" в "военный".
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"Предлагается рассмотреть разработку закона о готовности ЕС с целью установления общих стандартов и долгосрочных целей для институтов союза и стран сообщества... Закон должен оптимизировать процессы принятия решений, координации и обмена информацией, а также дополнительно прояснить роли и обязанности на уровне институтов ЕС, национальном и местном уровнях", - указывается в документе, который был представлен в Брюсселе в среду.
В докладе подчеркивается, что закон также призван "сформулировать согласованное видение роли ЕС в подготовке и реагировании на внешнюю вооруженную агрессию, чтобы убедиться, что ЕС готов действовать в поддержку государства-члена в случае нападения на него".
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"Нам необходимо оценить возможные социальные, экономические, связанные с безопасностью и другие последствия и определить потребности в мерах в дополнение к НАТО", - поясняет автор доклада.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что только Североатлантический альянс должен устанавливать целевые показатели по обороне и вводить общие военные стандарты, а ЕС не следует дублировать его функции. Он пояснял, в частности, что НАТО и ЕС не могут ставить разные задачи по обороне таким странам, которые являются членам обеих организаций. Это касается целей по количеству закупаемых танков, кораблей и самолетов, а также степени готовности военных.
В Брюсселе, в свою очередь, заверяли, что Евросоюз не собирается вторгаться в компетенции НАТО в таких вопросах обороны, как военное планирование и определение единых стандартов для союзников.
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