https://ria.ru/20251113/kreml-2054734409.html
Песков прокомментировал слова президента Финляндии о диалоге с Россией
Песков прокомментировал слова президента Финляндии о диалоге с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Песков прокомментировал слова президента Финляндии о диалоге с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не усматривать тенденции об изменении позиции Европы по отношению к РФ судя лишь по одному заявлению... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:12:00+03:00
2025-11-13T13:12:00+03:00
2025-11-13T13:12:00+03:00
в мире
россия
европа
финляндия
дмитрий песков
саули ниинисте
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
https://ria.ru/20251113/ispytaniya-2054734153.html
россия
европа
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, финляндия, дмитрий песков, саули ниинисте, дональд трамп
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Дмитрий Песков, Саули Ниинисте, Дональд Трамп
Песков прокомментировал слова президента Финляндии о диалоге с Россией
Песков призвал не усматривать изменения позиции ЕС к РФ после заявления Струбба