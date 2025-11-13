Песков прокомментировал слова президента Финляндии о диалоге с Россией

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не усматривать тенденции об изменении позиции Европы по отношению к РФ судя лишь по одному заявлению президента Финляндии.

"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично", - приводит слова Стубба телерадиовещатель Yle.