Путин рассказал, что играл в хоккей с экс-президентом Финляндии

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что у него были хорошие отношения с предыдущим руководителем Финляндии Саули Ниинистё, они играли в хоккей.