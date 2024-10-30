https://ria.ru/20241030/evrosoyuz-1980918626.html

В ЕС заявили о необходимости создать единую службу разведки

В ЕС заявили о необходимости создать единую службу разведки - РИА Новости, 30.10.2024

В ЕС заявили о необходимости создать единую службу разведки

Евросоюзу необходимо создать единую разведывательную службу, чтобы бороться с иностранными шпионами и гибридными угрозами, которые якобы исходят от России и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:34

2024-10-30T14:34

2024-10-30T14:34

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саули ниинисте

урсула фон дер ляйен

вера юрова

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Евросоюзу необходимо создать единую разведывательную службу, чтобы бороться с иностранными шпионами и гибридными угрозами, которые якобы исходят от России и других государств, говорится в докладе бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам. В среду доклад был представлен в Брюсселе при участии переизбранной на новый срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заказала подготовку этого документа. "Укреплять разведывательные структуры ЕС, чтобы постепенно двигаться к полноценной службе ЕС по разведывательному сотрудничеству", - гласит одно из предложений в докладе. Автор документа объясняет это "значительным увеличением числа вредоносных действий на территории ЕС" со стороны России и других внешних субъектов. При этом, по его мнению, отсутствие должной координации между спецслужбами различных государств, недостаточный обмен информацией идет на пользу вероятным злоумышленниками. Европейская комиссия в преддверии выборов в общеевропейские институты в конце прошлого и начале этого года неоднократно делала заявления о якобы намерении России и других стран вмешаться в европейские выборы, пугала европейцев "войной в информационном пространстве". В том числе из-за опасений якобы вмешательства России странами ЕС был предложен и принятый недавно новый режим санкций против России "за дестабилизирующую деятельность за рубежом". При этом, как констатировала после выборов еврокомиссар Вера Юрова, Еврокомиссия никаких серьезных попыток "вмешательства" так и не нашла. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.

https://ria.ru/20241029/zapad-1980534408.html

https://ria.ru/20241030/orban-1980894798.html

https://ria.ru/20241030/filippo-1980858707.html

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в мире, россия, финляндия, европа, саули ниинисте, урсула фон дер ляйен, вера юрова, евросоюз, еврокомиссия