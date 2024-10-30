https://ria.ru/20241030/ek-1980911326.html

В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны

В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны - РИА Новости, 30.10.2024

В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны

Роль и полномочия институтов Европейского союза недостаточны для противостояния будущим глобальным кризисам, Брюссель должен получить дополнительные полномочия, РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:09

2024-10-30T14:09

2024-10-30T14:15

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Роль и полномочия институтов Европейского союза недостаточны для противостояния будущим глобальным кризисам, Брюссель должен получить дополнительные полномочия, которые сейчас находятся в компетенции национальных правительств государств-членов, следует из доклада об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам, который был подготовлен по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Представленный в среду доклад подготовлен бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё, который он представил в среду совместно с переизбранной на новый срок главой Еврокомиссии."ЕС как единое целое должен быть способен функционировать при любых обстоятельствах, принимать и реализовывать решения, которые должны защитить и обеспечить благополучие граждан в кризисные времена. В настоящее время в ЕС отсутствует согласованный, всеобъемлющий перечень жизненно важных общественных и государственных функций, определенных на уровне ЕС", - говорится в документе.В докладе утверждается, что такие полномочия Брюсселю необходимы в связи с характером угроз, с которыми сталкивается и может столкнуться Европа как в вопросах безопасности, так и в экономических, миграционных и климатических кризисах, других чрезвычайных ситуациях."Несмотря на различную природу и происхождение кризисов и чрезвычайных ситуаций, они имеют много общего и подчеркивают необходимость усиления роли ЕС как важного субъекта в области политики, экономики и безопасности. Угрозы не останавливаются на наших границах, они имеют связь между национальными секторами нашей экономики, подрывают благополучие и безопасность наших граждан. Это требует усиления сотрудничества в рамках ЕС, когда масштаб угрозы или кризиса выходит за рамки возможностей отдельных государств-членов", - указывается в документе.В Брюсселе считают, что ЕС должен "взять на себя большую стратегическую ответственность за безопасность в Европе"."Это важный сигнал для США и других ключевых партнеров. Если мы не делаем все возможное для собственной безопасности, мы не можем ожидать, что другие сделают это за нас. Это включает в себя то, что государства-члены должны укреплять сотрудничество в области европейской обороны, совместно инвестируя больше, чтобы исправить пробелы в нашей военной и оборонно-промышленной готовности", - подчеркивается в документе.Там отметили, что "это также необходимо, чтобы иметь возможность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе таким образом, чтобы создать условия для прочного мира на условиях Украины".Доклад также указывает на необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между европейскими институтами и НАТО в области обороны и безопасности, и увеличения оборонных расходов странами сообщества.Глава ЕК впервые выступила с идеей расширить полномочия Комиссии на область европейской обороны и безопасности в своей предвыборной речи на съезде крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте в марте этого года. По ее мнению, такой пост необходим, чтобы координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне. Она также пообещала переформатировать ЕС "из торгового в оборонный союз".Постоянное стремление Брюсселя лишить государства-члены полномочий сталкивается с противодействием внутри ЕС как на уровне отдельных стран, так и различных политических сил.Урсула фон дер Ляйен предложила ввести должность еврокомиссара по обороне и космосу, ее должен занять представитель Литвы, экс-премьер-министр, депутат Европарламента и докладчик ЕП по России Андрюс Кубилюс, известный своими антироссийскими настроениями. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в свою очередь выступил категорически против этого предложения фон дер Ляйен и заявил, что это нарушит основополагающие принципы договора Евросоюза и станет прямым вмешательством в компетенции стран сообщества. Боррель настаивал, что необходимо не назначать новых чиновников, а наладить координацию по оборонной политике между странами Евросоюза.Согласно действующему законодательству, вопросы обороны и внешней политики относятся к компетенции государств-членов, а не Брюсселя. При этом ЕС может выступать только в роли координатора.

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