Рейтинг@Mail.ru
В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 30.10.2024 (обновлено: 14:15 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ek-1980911326.html
В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны
В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны - РИА Новости, 30.10.2024
В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны
Роль и полномочия институтов Европейского союза недостаточны для противостояния будущим глобальным кризисам, Брюссель должен получить дополнительные полномочия, РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:09
2024-10-30T14:15
еврокомиссия
евросоюз
брюссель
в мире
урсула фон дер ляйен
европа
жозеп боррель
саули ниинисте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Роль и полномочия институтов Европейского союза недостаточны для противостояния будущим глобальным кризисам, Брюссель должен получить дополнительные полномочия, которые сейчас находятся в компетенции национальных правительств государств-членов, следует из доклада об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам, который был подготовлен по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Представленный в среду доклад подготовлен бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё, который он представил в среду совместно с переизбранной на новый срок главой Еврокомиссии."ЕС как единое целое должен быть способен функционировать при любых обстоятельствах, принимать и реализовывать решения, которые должны защитить и обеспечить благополучие граждан в кризисные времена. В настоящее время в ЕС отсутствует согласованный, всеобъемлющий перечень жизненно важных общественных и государственных функций, определенных на уровне ЕС", - говорится в документе.В докладе утверждается, что такие полномочия Брюсселю необходимы в связи с характером угроз, с которыми сталкивается и может столкнуться Европа как в вопросах безопасности, так и в экономических, миграционных и климатических кризисах, других чрезвычайных ситуациях."Несмотря на различную природу и происхождение кризисов и чрезвычайных ситуаций, они имеют много общего и подчеркивают необходимость усиления роли ЕС как важного субъекта в области политики, экономики и безопасности. Угрозы не останавливаются на наших границах, они имеют связь между национальными секторами нашей экономики, подрывают благополучие и безопасность наших граждан. Это требует усиления сотрудничества в рамках ЕС, когда масштаб угрозы или кризиса выходит за рамки возможностей отдельных государств-членов", - указывается в документе.В Брюсселе считают, что ЕС должен "взять на себя большую стратегическую ответственность за безопасность в Европе"."Это важный сигнал для США и других ключевых партнеров. Если мы не делаем все возможное для собственной безопасности, мы не можем ожидать, что другие сделают это за нас. Это включает в себя то, что государства-члены должны укреплять сотрудничество в области европейской обороны, совместно инвестируя больше, чтобы исправить пробелы в нашей военной и оборонно-промышленной готовности", - подчеркивается в документе.Там отметили, что "это также необходимо, чтобы иметь возможность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе таким образом, чтобы создать условия для прочного мира на условиях Украины".Доклад также указывает на необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между европейскими институтами и НАТО в области обороны и безопасности, и увеличения оборонных расходов странами сообщества.Глава ЕК впервые выступила с идеей расширить полномочия Комиссии на область европейской обороны и безопасности в своей предвыборной речи на съезде крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте в марте этого года. По ее мнению, такой пост необходим, чтобы координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне. Она также пообещала переформатировать ЕС "из торгового в оборонный союз".Постоянное стремление Брюсселя лишить государства-члены полномочий сталкивается с противодействием внутри ЕС как на уровне отдельных стран, так и различных политических сил.Урсула фон дер Ляйен предложила ввести должность еврокомиссара по обороне и космосу, ее должен занять представитель Литвы, экс-премьер-министр, депутат Европарламента и докладчик ЕП по России Андрюс Кубилюс, известный своими антироссийскими настроениями. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в свою очередь выступил категорически против этого предложения фон дер Ляйен и заявил, что это нарушит основополагающие принципы договора Евросоюза и станет прямым вмешательством в компетенции стран сообщества. Боррель настаивал, что необходимо не назначать новых чиновников, а наладить координацию по оборонной политике между странами Евросоюза.Согласно действующему законодательству, вопросы обороны и внешней политики относятся к компетенции государств-членов, а не Брюсселя. При этом ЕС может выступать только в роли координатора.
https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html
брюссель
европа
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, евросоюз, брюссель, в мире, урсула фон дер ляйен, европа, жозеп боррель, саули ниинисте, европарламент, финляндия
Еврокомиссия, Евросоюз, Брюссель, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Жозеп Боррель, Саули Ниинисте, Европарламент, Финляндия
В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС в сфере обороны

В ЕК предложили забрать часть полномочий стран-участниц ЕС по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Роль и полномочия институтов Европейского союза недостаточны для противостояния будущим глобальным кризисам, Брюссель должен получить дополнительные полномочия, которые сейчас находятся в компетенции национальных правительств государств-членов, следует из доклада об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам, который был подготовлен по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Представленный в среду доклад подготовлен бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё, который он представил в среду совместно с переизбранной на новый срок главой Еврокомиссии.
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Выхода нет. Западные банки объявили о непростом решении
21 октября, 08:00
"ЕС как единое целое должен быть способен функционировать при любых обстоятельствах, принимать и реализовывать решения, которые должны защитить и обеспечить благополучие граждан в кризисные времена. В настоящее время в ЕС отсутствует согласованный, всеобъемлющий перечень жизненно важных общественных и государственных функций, определенных на уровне ЕС", - говорится в документе.
В докладе утверждается, что такие полномочия Брюсселю необходимы в связи с характером угроз, с которыми сталкивается и может столкнуться Европа как в вопросах безопасности, так и в экономических, миграционных и климатических кризисах, других чрезвычайных ситуациях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
"Несмотря на различную природу и происхождение кризисов и чрезвычайных ситуаций, они имеют много общего и подчеркивают необходимость усиления роли ЕС как важного субъекта в области политики, экономики и безопасности. Угрозы не останавливаются на наших границах, они имеют связь между национальными секторами нашей экономики, подрывают благополучие и безопасность наших граждан. Это требует усиления сотрудничества в рамках ЕС, когда масштаб угрозы или кризиса выходит за рамки возможностей отдельных государств-членов", - указывается в документе.
В Брюсселе считают, что ЕС должен "взять на себя большую стратегическую ответственность за безопасность в Европе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
28 октября, 08:00
"Это важный сигнал для США и других ключевых партнеров. Если мы не делаем все возможное для собственной безопасности, мы не можем ожидать, что другие сделают это за нас. Это включает в себя то, что государства-члены должны укреплять сотрудничество в области европейской обороны, совместно инвестируя больше, чтобы исправить пробелы в нашей военной и оборонно-промышленной готовности", - подчеркивается в документе.
Там отметили, что "это также необходимо, чтобы иметь возможность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе таким образом, чтобы создать условия для прочного мира на условиях Украины".
Доклад также указывает на необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между европейскими институтами и НАТО в области обороны и безопасности, и увеличения оборонных расходов странами сообщества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
Глава ЕК впервые выступила с идеей расширить полномочия Комиссии на область европейской обороны и безопасности в своей предвыборной речи на съезде крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте в марте этого года. По ее мнению, такой пост необходим, чтобы координировать работу по укреплению обороны на европейском уровне. Она также пообещала переформатировать ЕС "из торгового в оборонный союз".
Постоянное стремление Брюсселя лишить государства-члены полномочий сталкивается с противодействием внутри ЕС как на уровне отдельных стран, так и различных политических сил.
Урсула фон дер Ляйен предложила ввести должность еврокомиссара по обороне и космосу, ее должен занять представитель Литвы, экс-премьер-министр, депутат Европарламента и докладчик ЕП по России Андрюс Кубилюс, известный своими антироссийскими настроениями. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в свою очередь выступил категорически против этого предложения фон дер Ляйен и заявил, что это нарушит основополагающие принципы договора Евросоюза и станет прямым вмешательством в компетенции стран сообщества. Боррель настаивал, что необходимо не назначать новых чиновников, а наладить координацию по оборонной политике между странами Евросоюза.
Согласно действующему законодательству, вопросы обороны и внешней политики относятся к компетенции государств-членов, а не Брюсселя. При этом ЕС может выступать только в роли координатора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Зеленский нашел чем порадовать украинцев
29 октября, 08:00
 
ЕврокомиссияЕвросоюзБрюссельВ миреУрсула фон дер ЛяйенЕвропаЖозеп БоррельСаули НиинистеЕвропарламентФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала