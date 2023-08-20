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Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)

Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022) - РИА Новости, 20.08.2023

Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)

Дарья Дугина – дочь философа, политолога, публициста, профессора, основателя филофско-политического течения неоевразийства Александра Дугина и философа Натальи... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T01:05

2023-08-20T01:05

2023-08-20T01:05

справки

россия

дарья дугина

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Дарья Дугина – дочь философа, политолога, публициста, профессора, основателя филофско-политического течения неоевразийства Александра Дугина и философа Натальи Мелентьевой. Дарья Дугина родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. 20 августа 2022 года автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался в Одинцовском районе Московской области. Девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция", на котором присутствовала в качестве почетного гостя. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства Дугиной, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).Позже дело было передано в производство Главного следственного управления ведомства. Следствие установило, что вечером 20 августа 2022 года в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало заложенное под днищем со стороны водителя взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте, затем произошло возгорание. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк, которая 23 июля 2022 года въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. По данным российской хакерской группировке RaHDit, женщина служила в нацгвардии Украины. Вместе с Натальей Вовк убийство Дарьи Дугиной готовил еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Богдан Цыганенко, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию страны за день до совершения подрыва.Для сбора информации о Дугиной Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. Для наблюдения за журналисткой женщина использовала автомобиль Mini Cooper, на котором трижды меняла номера: при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики, в Москве – казахстанские, а при выезде – украинские. Перед убийством Вовк арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. Поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко исполнительница преступления получила от Цыганенко. Он же помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже.В день убийства Вовк с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция". После совершения управляемого подрыва автомашины, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.2 ноября 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Вовк была объявлена в международный розыск. 25 апреля 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия были установлены участники другой организованной преступной группы, которыми было изготовлено поддельное свидетельство о регистрации автомобиля, использовавшегося в процессе убийства Дарьи Дугиной. В состав этой группы входили Александр Сучков и Андрей Кузнецов. По данным следствия, Кузнецов и Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил электронный шаблон официального документа Украины – свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, который передал Кузнецову. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Кузнецов по почте направил это свидетельство для последующего использования Вовк. После убийства Дарьи Дугиной на основании этого документа она пересекла границу, выехав за пределы России. В мае 2023 года Александр Сучков и Андрей Кузнецов были приговорены к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В суде оба фигуранта признали свою вину. Также были выявлены причастные к делу Дугиной лица, которые собирали и распространяли за денежное вознаграждение информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. 20 апреля 2023 года Иван Рыбин был арестован в Москве по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Рыбин систематически передавал данные о гражданах за денежное вознаграждение. Убийство Дарьи Дугиной вызвало широкий общественный резонанс.Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семье российской журналистки и назвал ее убийство "подлым, жестоким преступлением". Целый ряд российских политиков также выразили соболезнования семье убитой и высказали уверенность в наказании ответственных за преступление. Среди них были спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий – политическим терактом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство журналистки "государственным террором со стороны Киева". 23 августа 2022 года Дарью Дугину похоронили в Московской области. Она посмертно была награждена орденом Мужества. 15 декабря 2022 года Международным евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей, Фондом борьбы с репрессиями и Изборским клубом была учреждена международная общественная награда "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям". В мае 2023 года Общественная палата РФ сообщила, что в Миусском сквере в Москве будет установлен памятник Дарье Дугиной. Также будет установлен бюст журналистке на месте трагедии в Одинцовском районе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дарья дугина