https://ria.ru/20220822/dugina-1811335092.html

Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"*

Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"* - РИА Новости, 22.08.2022

Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"*

Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк, которая, по данным ФСБ, была исполнительницей убийства... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:45

2022-08-22T15:45

2022-08-22T17:16

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

россия

украина

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк, которая, по данным ФСБ, была исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, служила в националистическом полку "Азов"*.Фото выданного в 2020 году удостоверения 43-летней военнослужащей нацгвардии Украины Натальи Шабан висит на сайте хакеров.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

украина

одинцовский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, россия, украина, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)