15:45 22.08.2022 (обновлено: 17:16 22.08.2022)
Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"*
Хакеры RaHDit: исполнительница убийства Дугиной Вовк служила в нацбатальоне "Азов"*
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина
Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк, которая, по данным ФСБ, была исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, служила в националистическом полку "Азов"*.
"Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан, — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка "Азов"*, — говорится в Telegram-канале группировки.
Фото выданного в 2020 году удостоверения 43-летней военнослужащей нацгвардии Украины Натальи Шабан висит на сайте хакеров.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.
Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.
*Организация признана террористической и запрещена в России