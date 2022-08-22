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Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"* - РИА Новости, 22.08.2022
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Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"*
Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"* - РИА Новости, 22.08.2022
Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"*
Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк, которая, по данным ФСБ, была исполнительницей убийства... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:45
2022-08-22T17:16
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
россия
украина
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк, которая, по данным ФСБ, была исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, служила в националистическом полку "Азов"*.Фото выданного в 2020 году удостоверения 43-летней военнослужащей нацгвардии Украины Натальи Шабан висит на сайте хакеров.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.*Организация признана террористической и запрещена в России
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россия
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подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина, россия, украина, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина, Россия, Украина, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:45 22.08.2022 (обновлено: 17:16 22.08.2022)
 
Хакеры: исполнительница убийства Дугиной служила в нацбатальоне "Азов"*

Хакеры RaHDit: исполнительница убийства Дугиной Вовк служила в нацбатальоне "Азов"*

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина
Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") утверждает, что гражданка Украины Наталья Вовк, которая, по данным ФСБ, была исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, служила в националистическом полку "Азов"*.

"Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан, — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка "Азов"*, — говорится в Telegram-канале группировки.

Фото выданного в 2020 году удостоверения 43-летней военнослужащей нацгвардии Украины Натальи Шабан висит на сайте хакеров.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.
Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Дарья Дугина
21 августа, 20:00
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
 
Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойДарья ДугинаРоссияУкраинаОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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