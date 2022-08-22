Рейтинг@Mail.ru
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/medvedev-1811444923.html
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев - РИА Новости, 22.08.2022
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:26
2022-08-22T23:26
дарья дугина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в этом будут найдены и понесут наказание, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Медведев направил телеграмму родителям Дарьи. "Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением", - отметил он, добавив, что в России Дарью Дугину знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/estoniya-1811442585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_cf56ec4907adada691a0cdf5cfe5f5d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дарья дугина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, дмитрий медведев
Дарья Дугина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дмитрий Медведев
23:26 22.08.2022
 
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев

Медведев: виновные в гибели Дарьи Дугиной будут найдены и понесут заслуженное наказание

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в этом будут найдены и понесут наказание, сообщили журналистам в секретариате Медведева.
Медведев направил телеграмму родителям Дарьи. "Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением", - отметил он, добавив, что в России Дарью Дугину знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого.
"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю Ваше горе в этот тяжелый момент", - заверил Медведев.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22:54
Таллин не стал опровергать заявление ФСБ о бегстве украинки Вовк в Эстонию
 
Дарья ДугинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала