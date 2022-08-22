https://ria.ru/20220822/medvedev-1811444923.html
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев - РИА Новости, 22.08.2022
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:26
2022-08-22T23:26
2022-08-22T23:26
дарья дугина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в этом будут найдены и понесут наказание, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Медведев направил телеграмму родителям Дарьи. "Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением", - отметил он, добавив, что в России Дарью Дугину знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/estoniya-1811442585.html
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дарья дугина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, дмитрий медведев
Дарья Дугина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дмитрий Медведев
Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев
Медведев: виновные в гибели Дарьи Дугиной будут найдены и понесут заслуженное наказание