https://ria.ru/20220822/medvedev-1811444923.html

Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев

Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев - РИА Новости, 22.08.2022

Виновные в гибели Дугиной будут найдены и наказаны, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:26

2022-08-22T23:26

2022-08-22T23:26

дарья дугина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, и заверил, что виновные в этом будут найдены и понесут наказание, сообщили журналистам в секретариате Медведева.Медведев направил телеграмму родителям Дарьи. "Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением", - отметил он, добавив, что в России Дарью Дугину знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/estoniya-1811442585.html

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дарья дугина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, дмитрий медведев