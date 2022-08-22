https://ria.ru/20220822/dugina-1811446426.html

Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом

Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022

Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом

Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:49

2022-08-22T23:49

2022-08-22T23:49

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Парламентарий также добавил, что преступление не должно остаться безнаказанным, а заказчики, исполнители, и их "идейные вдохновители" - "все должны быть привлечены к ответу".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной