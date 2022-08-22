https://ria.ru/20220822/dugina-1811446426.html
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:49
2022-08-22T23:49
2022-08-22T23:49
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Парламентарий также добавил, что преступление не должно остаться безнаказанным, а заказчики, исполнители, и их "идейные вдохновители" - "все должны быть привлечены к ответу".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом, в котором расписался киевский режим