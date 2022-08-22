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Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022
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Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом - РИА Новости, 22.08.2022
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:49
2022-08-22T23:49
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Парламентарий также добавил, что преступление не должно остаться безнаказанным, а заказчики, исполнители, и их "идейные вдохновители" - "все должны быть привлечены к ответу".Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
23:49 22.08.2022
 
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом

Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом, в котором расписался киевский режим

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Убийство журналистки Дарьи Дугиной - это политический теракт, в котором расписался киевский режим, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это подлое убийство - политический теракт. Киевский режим расписался в государственном терроризме. И это отчетливо должны понимать западные спонсоры Зеленского. Господа, вы выписываете сегодня чеки и направляете эшелоны вооружений террористам! И все жертвы неонацистов – также на вашей совести", - написал политик в Telegram-канале.
Парламентарий также добавил, что преступление не должно остаться безнаказанным, а заказчики, исполнители, и их "идейные вдохновители" - "все должны быть привлечены к ответу".
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина
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Дарья ДугинаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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