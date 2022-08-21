https://ria.ru/20220821/rassledovanie-1811089395.html
Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК
Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 21.08.2022
Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК
Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T11:49
2022-08-21T11:49
2022-08-21T11:59
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр бастрыкин
александр дугин
одинцовский район
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства, сообщается на сайте Следственного комитета."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html
одинцовский район
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр бастрыкин, александр дугин, одинцовский район, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Бастрыкин, Александр Дугин, Одинцовский район, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
11:49 21.08.2022 (обновлено: 11:59 21.08.2022)
Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК
Глава СК Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Дарьи Дугиной в центральный аппарат