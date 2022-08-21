https://ria.ru/20220821/rassledovanie-1811089395.html

Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК

Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 21.08.2022

Дело об убийстве Дарьи Дугиной передадут в центральный аппарат СК

Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T11:49

2022-08-21T11:49

2022-08-21T11:59

происшествия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр бастрыкин

александр дугин

одинцовский район

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства, сообщается на сайте Следственного комитета."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования в производство Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811089987.html

одинцовский район

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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