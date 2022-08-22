https://ria.ru/20220822/dugina-1811428662.html
Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной
Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:39
2022-08-22T20:39
2022-08-22T20:39
дарья дугина
россия
одинцовский район
госдума рф
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной."Уважаемые Александр Гельевич и Наталия Викторовна. Выражаю глубокие соболезнования в связи с горем, постигшим вашу семью. Это трагедия для всех, кто знал Дарью, работал с ней, любил ее", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Политик отметил, что Дарья для многих стала примером служения своей стране, профессии и людям.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811422351.html
россия
одинцовский район
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дарья дугина, россия, одинцовский район, госдума рф, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Госдума РФ, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной
Спикер Госдумы Володин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной