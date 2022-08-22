https://ria.ru/20220822/dugina-1811428662.html

Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

Володин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:39

2022-08-22T20:39

2022-08-22T20:39

дарья дугина

россия

одинцовский район

госдума рф

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной."Уважаемые Александр Гельевич и Наталия Викторовна. Выражаю глубокие соболезнования в связи с горем, постигшим вашу семью. Это трагедия для всех, кто знал Дарью, работал с ней, любил ее", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Политик отметил, что Дарья для многих стала примером служения своей стране, профессии и людям.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811422351.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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