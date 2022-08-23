https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html

Лавров призвал не щадить заказчиков и исполнителей убийства Дугиной

Лавров призвал не щадить заказчиков и исполнителей убийства Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

Лавров призвал не щадить заказчиков и исполнителей убийства Дугиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной, которому нет никакого прощения, подчеркнув, что для... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:35

2022-08-23T14:35

2022-08-23T16:38

в мире

сергей лавров

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной, которому нет никакого прощения, подчеркнув, что для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства не должно быть никакой пощады."Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения и те, кто его организовал и сейчас, как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811561686.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это варварское преступление" – Лавров об убийстве журналиста Дарьи Дугиной Сергей Лавров назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения. Глава МИД РФ отметил, что организаторам убийства не может быть пощады. 2022-08-23T14:35 true PT0M31S

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной