Рейтинг@Mail.ru
ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/dugina-1812804664.html
ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной
ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022
ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной
Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:48
2022-08-29T14:59
дарья дугина
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812830812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51a1237eb5e5528847d5d0487f645615.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, заявили в Центре общественных связей ФСБ."В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", — говорится в сообщении ЦОС.Как утверждается, Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы."В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — отметили в ведомстве.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220828/dugin-1812759208.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России
Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России
2022-08-29T09:48
true
PT3M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812830812_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c30a030d53ef4259eff39c5c0c0e0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дарья дугина, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия
Дарья Дугина, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия
09:48 29.08.2022 (обновлено: 14:59 29.08.2022)
 
ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной

ФСБ заявила о причастности к убийству Дугиной гражданина Украины Цыганенко

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", — говорится в сообщении ЦОС.
Как утверждается, Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
"В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — отметили в ведомстве.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 20:34
Дугин заявил, что его дочь убили враги России
 
Дарья ДугинаРоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала