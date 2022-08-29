https://ria.ru/20220829/dugina-1812804664.html

ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной

ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной - РИА Новости, 29.08.2022

ФСБ назвала имя еще одного украинца, готовившего убийство Дугиной

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:48

2022-08-29T09:48

2022-08-29T14:59

дарья дугина

россия

москва

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812830812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51a1237eb5e5528847d5d0487f645615.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, заявили в Центре общественных связей ФСБ."В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", — говорится в сообщении ЦОС.Как утверждается, Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы."В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", — отметили в ведомстве.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. Как утверждается, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220828/dugin-1812759208.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России Видео с участником убийства Дугиной, украинским гражданином Цыганенко. Кадры ФСБ России 2022-08-29T09:48 true PT3M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья дугина, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия