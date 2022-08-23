https://ria.ru/20220823/dugina-1811650402.html

В Подмосковье похоронили Дарью Дугину

В Подмосковье похоронили Дарью Дугину - РИА Новости, 23.08.2022

В Подмосковье похоронили Дарью Дугину

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:04

2022-08-23T18:04

2022-08-23T18:04

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

дарья дугина

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.Церемония похорон прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие. Территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811637080.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин, дарья дугина, общество