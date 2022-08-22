https://ria.ru/20220822/dugina-1811340998.html
Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной
Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной
Президент РФ Владимир Путин в соболезновании, направленном семье российской журналистки Дарьи Дугиной, назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:04
2022-08-22T16:04
2022-08-22T16:12
россия
дарья дугина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в соболезновании, направленном семье российской журналистки Дарьи Дугиной, назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением, сообщается в понедельник в Telegram-канале Кремля."Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", – говорится в телеграмме соболезнования.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дарья дугина, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир путин, происшествия, александр дугин
Россия, Дарья Дугина, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Владимир Путин, Происшествия, Александр Дугин
16:04 22.08.2022 (обновлено: 16:12 22.08.2022)
Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной
Президент Путин назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной подлым и жестоким преступлением