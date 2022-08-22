https://ria.ru/20220822/dugina-1811340998.html

Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Президент РФ Владимир Путин в соболезновании, направленном семье российской журналистки Дарьи Дугиной, назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:04

2022-08-22T16:04

2022-08-22T16:12

россия

дарья дугина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

владимир путин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в соболезновании, направленном семье российской журналистки Дарьи Дугиной, назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением, сообщается в понедельник в Telegram-канале Кремля."Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", – говорится в телеграмме соболезнования.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дарья дугина, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир путин, происшествия, александр дугин