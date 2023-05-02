Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы
Изготовители поддельных документов для убийц политолога Дугиной получили 3,5 года колонии
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
ТУЛА, 2 мая — РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор фигурантам дела о подделке документа, использованного убийцами политолога Дарьи Дугиной, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Признать Кузнецова Андрея Петровича и Сучкова Александра Юрьевича виновными в совершении преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 327 УК России ("Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение"), и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — объявила судья Нина Панарина.
Прокуратура просила для них три года и 11 месяцев колонии общего режима. Суд постановил лишить на 2,5 года осужденных права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров.
Сучкова, находившегося до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Сегодня оба фигуранта дела признали свою вину в части подделки документа и раскаялись. Они утверждают, что не знали о планах использовать его для незаконного пересечения российской границы. Защита просила избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы.
Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022-го в городе Арамиле Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как указывала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.
Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, она использовала изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ с 17 по 21 августа 2022-го.