Рейтинг@Mail.ru
Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 02.05.2023 (обновлено: 23:29 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/dugina-1869256790.html
Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы
Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы - РИА Новости, 02.05.2023
Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы
Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор фигурантам дела о подделке документа, использованного убийцами политолога Дарьи Дугиной, сообщил корреспондент РИА РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:05
2023-05-02T23:29
происшествия
тула
россия
дарья дугина
украина
арамиль
генеральная прокуратура рф
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ТУЛА, 2 мая — РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор фигурантам дела о подделке документа, использованного убийцами политолога Дарьи Дугиной, сообщил корреспондент РИА Новости.Прокуратура просила для них три года и 11 месяцев колонии общего режима. Суд постановил лишить на 2,5 года осужденных права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров.Сучкова, находившегося до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Сегодня оба фигуранта дела признали свою вину в части подделки документа и раскаялись. Они утверждают, что не знали о планах использовать его для незаконного пересечения российской границы. Защита просила избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы.Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022-го в городе Арамиле Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как указывала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, она использовала изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ с 17 по 21 августа 2022-го.
https://ria.ru/20230429/dugina-1868685686.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
тула
россия
украина
арамиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула, россия, дарья дугина, украина, арамиль, генеральная прокуратура рф, фсб
Происшествия, Тула, Россия, Дарья Дугина, Украина, Арамиль, Генеральная прокуратура РФ, ФСБ
Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы

Изготовители поддельных документов для убийц политолога Дугиной получили 3,5 года колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 мая — РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор фигурантам дела о подделке документа, использованного убийцами политолога Дарьи Дугиной, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Признать Кузнецова Андрея Петровича и Сучкова Александра Юрьевича виновными в совершении преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 327 УК России ("Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение"), и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — объявила судья Нина Панарина.

Прокуратура просила для них три года и 11 месяцев колонии общего режима. Суд постановил лишить на 2,5 года осужденных права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров.
Сучкова, находившегося до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Мурал и мемориальную доску с портретом Дугиной открыли в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
29 апреля, 12:29
Сегодня оба фигуранта дела признали свою вину в части подделки документа и раскаялись. Они утверждают, что не знали о планах использовать его для незаконного пересечения российской границы. Защита просила избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы.
Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022-го в городе Арамиле Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как указывала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.
Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, она использовала изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ с 17 по 21 августа 2022-го.
Дарья Дугина
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
21 августа 2022, 18:02
 
ПроисшествияТулаРоссияДарья ДугинаУкраинаАрамильГенеральная прокуратура РФФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала