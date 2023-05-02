https://ria.ru/20230502/dugina-1869256790.html

Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы

Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы - РИА Новости, 02.05.2023

Изготовители документов для убийц Дугиной получили 3,5 года тюрьмы

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор фигурантам дела о подделке документа, использованного убийцами политолога Дарьи Дугиной, сообщил корреспондент РИА РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:05

2023-05-02T19:05

2023-05-02T23:29

происшествия

тула

россия

дарья дугина

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арамиль

генеральная прокуратура рф

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ТУЛА, 2 мая — РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор фигурантам дела о подделке документа, использованного убийцами политолога Дарьи Дугиной, сообщил корреспондент РИА Новости.Прокуратура просила для них три года и 11 месяцев колонии общего режима. Суд постановил лишить на 2,5 года осужденных права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров.Сучкова, находившегося до сегодняшнего дня под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Сегодня оба фигуранта дела признали свою вину в части подделки документа и раскаялись. Они утверждают, что не знали о планах использовать его для незаконного пересечения российской границы. Защита просила избрать наказание, не предусматривающее реальное лишение свободы.Генпрокуратура сообщала, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков в 2017-2022 годах занимались изготовлением и торговлей поддельными документами. В августе 2022-го в городе Арамиле Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, передал Кузнецову, тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины. Этот автомобиль, как указывала ФСБ, использовался для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у него были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным Пролетарского районного суда Тулы, она использовала изготовленный Кузнецовым и Сучковым документ с 17 по 21 августа 2022-го.

https://ria.ru/20230429/dugina-1868685686.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тула, россия, дарья дугина, украина, арамиль, генеральная прокуратура рф, фсб