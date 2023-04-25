Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной
Суд заочно арестовал Богдана Цыганенко, фигуранта дела об убийстве журналистки Дугиной
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкГражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Цыганенко, обвиняемому по статье 105 УК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.
По данным ФСБ, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства. Он обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из страны.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк.
По информации ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.