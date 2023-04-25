https://ria.ru/20230425/arest-1867685893.html

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной - РИА Новости, 25.04.2023

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:58

2023-04-25T17:58

2023-04-25T18:18

происшествия

россия

москва

одинцовский район

дарья дугина

фсб

подрыв автомобиля дарьи дугиной

эстония

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным ФСБ, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства. Он обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из страны.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По информации ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20230424/dugina-1867330836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, фсб, подрыв автомобиля дарьи дугиной, эстония