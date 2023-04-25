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Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной - РИА Новости, 25.04.2023
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17:58 25.04.2023 (обновлено: 18:18 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/arest-1867685893.html
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной - РИА Новости, 25.04.2023
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной
Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:58
2023-04-25T18:18
происшествия
россия
москва
одинцовский район
дарья дугина
фсб
подрыв автомобиля дарьи дугиной
эстония
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным ФСБ, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства. Он обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из страны.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По информации ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
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происшествия, россия, москва, одинцовский район, дарья дугина, фсб, подрыв автомобиля дарьи дугиной, эстония
Происшествия, Россия, Москва, Одинцовский район, Дарья Дугина, ФСБ, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Эстония
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной

Суд заочно арестовал Богдана Цыганенко, фигуранта дела об убийстве журналистки Дугиной

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкГражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, обвиняемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Цыганенко, обвиняемому по статье 105 УК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства.
По данным ФСБ, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства. Он обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из страны.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк.
По информации ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
На месте подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной
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ПроисшествияРоссияМоскваОдинцовский районДарья ДугинаФСБПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойЭстония
 
 
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