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СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина

СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина - РИА Новости, 21.08.2022

СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина

СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T07:43

2022-08-21T07:43

2022-08-21T08:48

происшествия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

следственный комитет россии (ск рф)

дарья дугина

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается на сайте ведомства.Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом" взяла на контроль прокуратура Московской области.По информации следователей, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он обвинил в случившимся "украинских террористов".Александр Дугин — философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарья — его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

https://ria.ru/20220821/soboleznovaniya-1811065900.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Дарьи Дугиной. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом. 2022-08-21T07:43 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин, следственный комитет россии (ск рф), дарья дугина