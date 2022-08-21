https://ria.ru/20220821/delo-1811067826.html
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина - РИА Новости, 21.08.2022
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина
СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:43
2022-08-21T07:43
2022-08-21T08:48
происшествия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
александр дугин
следственный комитет россии (ск рф)
дарья дугина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается на сайте ведомства.Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом" взяла на контроль прокуратура Московской области.По информации следователей, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он обвинил в случившимся "украинских террористов".Александр Дугин — философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.Дарья — его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
https://ria.ru/20220821/soboleznovaniya-1811065900.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следователей на месте, где погибла Дарья Дугина
Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели Дарьи Дугиной. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом.
2022-08-21T07:43
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин, следственный комитет россии (ск рф), дарья дугина
Происшествия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Александр Дугин, Следственный комитет России (СК РФ), Дарья Дугина
07:43 21.08.2022 (обновлено: 08:48 21.08.2022)
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля дочери Дугина
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается
на сайте ведомства.
Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом" взяла на контроль прокуратура Московской области.
По информации следователей, 20 августа, около 21:00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся.
"Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", — заявили в СК.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он обвинил в случившимся "украинских террористов".
Александр Дугин — философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США
из-за событий на Украине
. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада
и Австралия
.
Дарья — его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.