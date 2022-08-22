https://ria.ru/20220822/orden-1811426696.html
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 22.08.2022
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:25
2022-08-22T20:25
2022-08-22T20:54
дарья дугина
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной, сообщает пресс-служба Кремля.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.*Организация признана террористической и запрещена в России*
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811347279.html
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дарья дугина, владимир путин, россия
Дарья Дугина, Владимир Путин, Россия
20:25 22.08.2022 (обновлено: 20:54 22.08.2022)
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества посмертно