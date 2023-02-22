В Туле осудят соучастников убийства Дугиной
В Туле осудят двух человек, подделавших документы на машину предполагаемой убийцы Дугиной
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался в процессе убийства Дарьи Дудиной, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. Они обвиняются в совершении преступления… изготовление или оборот поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 2017–2022 годах Кузнецов, Сучков и неустановленные лица объединились в организованную группу для торговли поддельными документами. В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил электронный шаблон официального документа Украины – свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, который передал Кузнецову. Тот распечатал его на официальном бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Украины.
"Изготовленный поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной. Материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу", - уточняется в релизе.
Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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