12:37 02.11.2022 (обновлено: 13:03 02.11.2022)
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк (Шабан)
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде.
“Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции”, - рассказал собеседник агентства.
Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. В суде добавили, что Вовк находится в международном розыске.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
6 октября, 15:32Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной