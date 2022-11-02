https://ria.ru/20221102/dugina-1828627487.html

Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 02.11.2022

Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:37

2022-11-02T12:37

2022-11-02T13:03

происшествия

дарья дугина

россия

одинцовский район

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. В суде добавили, что Вовк находится в международном розыске.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20221006/dugina-1821992160.html

россия

одинцовский район

украина

москва

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Владимир Лаврентьев

происшествия, дарья дугина, россия, одинцовский район, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва