Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/dugina-1828627487.html
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 02.11.2022
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной
Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:37
2022-11-02T13:03
происшествия
дарья дугина
россия
одинцовский район
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811369600_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5583cf85429fb3b569797e24efea95bb.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде.Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. В суде добавили, что Вовк находится в международном розыске.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20221006/dugina-1821992160.html
россия
одинцовский район
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811369600_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_041dd8a454ffd97f7a112a777f477d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дарья дугина, россия, одинцовский район, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
12:37 02.11.2022 (обновлено: 13:03 02.11.2022)
 
Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной

© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщили РИА Новости в суде.
“Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции”, - рассказал собеседник агентства.
Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В России ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. В суде добавили, что Вовк находится в международном розыске.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 15:32
Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной
 
ПроисшествияДарья ДугинаРоссияОдинцовский районУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала